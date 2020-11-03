В день выборов Трамп выпустил видео с «нарезкой» из танцев под Y.M.C.A. 6 3.11.2020, 20:01

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Дональд Трамп

Президент США опубликовал агитационное видео.

Президент США Дональд Трамп в день выборов опубликовал на странице в Twitter агитационное видео. В ролике используется нарезка кадров с танцующим на предвыборных митингах Трампом, для оформления видео использована композиция Y.M.C.A. группы Village people.

«Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!» — так подписал видео Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже исполнял танец под Y.M.C.A. 14 октября на митинге в Орландо. На видео, которое президент также выложил на своей странице в Twitter, он танцует перед избирателями, а в конце выступления аплодирует вместе с залом.

3 ноября — день выборов президента в США. Помимо Трампа, представляющего Республиканскую партию, в них принимает участие кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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