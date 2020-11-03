Оперная дива посвящает концерты тем, кто борется с режимом Лукашенко 1 3.11.2020, 20:15

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Маргарита Левчук

Солистка Большого театра Беларуси Маргарита Левчук уволилась из театра еще до выборов.

Чем занимается в изгнании бывшая солистка Большого театра Беларуси Маргарита Левчук? Какой бизнес начала в Албании участница Площади-2010? Сложно ли устроиться на работу белорусскому ученому в Германии? Узнаем в программе «Белорусский мир».

Солистка Большого театра Беларуси Маргарита Левчук уволилась из театра еще до выборов. По собственному желанию. Даже во время пандемии оперная певица гастролирует по миру. Сейчас она выступает на сцене Литовского национального театра оперы и балета.

Видео: «Белсат»

«Я решила, что каждый свой спектакль буду посвящать кому-то: первый спектакль я посвятила работникам, второй – медикам, третий буду посвящать спортсменам. Таким образом я решила выразить поддержку и слова благодарности всем белорусам», – рассказывает оперная певица Маргарита Левчук.

Специально для зрителей «Белсатa» оперная дива проводит экскурсию по литовскому национальному театру оперы и балету и делится своими планами:

«Дальше у меня планируются концерты и в Латвии, Эстонии, может, даже в Польше в поддержку белорусов. [… ] Наша страна – Беларусь – довольно перспективная, я думаю, что все белорусские не только оперные певцы, но и исполнители, художники с радостью развивали культуру в нашей стране. Если мы победим, а мы победим, то много классных, крутых музыкантов вернется в страну и что-то классное мы вместе замутим».

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