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В Петербурге к приезду Путина разместили «Панцирь-С1»

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  • 3.11.2020, 20:43
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В Петербурге к приезду Путина разместили «Панцирь-С1»
Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС

Визит президента РФ в Санкт-Петербург парализовал весь город.

На территорию пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге доставили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает газета «Фонтанка».

Журналисты издания обнаружили накрытый маскировочной сетью комплекс в порту.

По данным «Фонтанки», ЗРПК в Петербург привезли к приезду в город президента Владимира Путина, который принял участие в церемонии поднятия флага на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин».

Как сообщает Znak.com, петербуржцам запретили гулять по Васильевскому острову из-за Путина, в городе образовались пробки.

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