Президент Польши подписал закон об иностранцах
- 3.11.2020, 21:14
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Закон приводит польское законодательство в соответствие с положениями ЕС в области визовой политики.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об иностранцах, который приводит польское законодательство в соответствие с положениями ЕС в области визовой политики, передает «Радио Польша».
Подписанный закон также позволяет реализовать план действий, связанный с присоединением Польши к программе безвизового режима с США.
Согласно документу, должностные лица, занимающиеся иммиграционными вопросами, будут проверяться на наличие судимости за умышленные и налоговые преступления.
В свою очередь, иностранцы, которые подают заявление на получение польской визы или въезд на территорию Польши, должны будут предоставить медицинскую страховку на срок своего пребывания.
Заявление о выдаче виз для несовершеннолетних и недееспособных лиц сможет подать другой уполномоченный орган, включая законного опекуна или куратора.