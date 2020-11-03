В мире разрабатывают 280 вакцин от COVID-19 3.11.2020, 21:44

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Фото: REUTERS / Dado Ruvic / File Photo

Израильский врач рассказал о реальных сроках их получения.

Израиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях. Что это означает и когда вакцину можно будет использовать, в интервью Радио НВ рассказал израильский врач-анестезиолог Борис Брыль.

— Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Израиле, потому что, как мы помним, у вас был довольно жесткий локдаун — нельзя было отходить от дома дальше, чем на 500 метров, и множество других ограничений.

— Да, было такое, сейчас все гораздо лучше, из-за локдауна катастрофы нет, когда много заболевших. Конечно, его можно было избежать, если бы люди были более ответственны. К сожалению, люди начали понимать это только тогда, когда объявили второй локдаун. Сейчас уже носят маски и соблюдают дистанцию.

— Расскажите предысторию создания вакцины от коронавируса в Израиле.

— Она создается в Институте Вейцмана, в лаборатории. Также существуют 280 других вакцин, которые создаются. Вопрос в том, насколько вокруг есть информационное поле, которое нужно для нескольких вещей: для привлечения инвестиций или для каких-то других целей, возможно, политических.

Много шума, но может быть, ничего и нет. Я тоже могу сказать, что я изобрел вакцину и собрать кучу денег на это. А потом сказать — не сработало. Поэтому пока вакцины нет, есть только исследования, а исследования — это не лекарство и не вакцина, это еще ничего.

— Даже испытания на людях еще не значат, что есть какой-то прогресс?

— Когда через полгода получим результат, что он не умрет, что он не умрет через неделю, тогда можем говорить, что вакцина безопасна. А потом, когда мы получим антитела через полгода и увидим, что они есть, то тоже поймем, что есть, о чем говорить. Пока реальная тема вакцины, включая российскую, американскую, Модерна, Оксфорд и т. д., — это все исследования. Та же информация Модерна, Оксфорда, выплескиваемая в СМИ, — это поиск инвестиций, поднятие цены акций. Любая компания в принципе занимается зарабатыванием денег. Это не государство что-то изобретает, это отдельные лаборатории, это частные люди, они не имеют никакого отношения к госорганам.

— Как должны проходить испытания? Какие этапы должны быть?

— Первый этап — это изобретение в пробирках. Потом смотрят, как это будет действовать на животных, испытывают и смотрят, умирают животные или нет. Также одновременно наблюдают, сколько держатся антитела.

Потом все это исследуется и проверяется безопасность на людях. Следующий этап должен показать, что любой лекарственный препарат, включая вакцину, безопасен. Если он безопасен, мы переходим к клиническим исследованиям.

Допустим, у десяти человек развились антитела. Потом мы сравниваем, что у десяти человек, которые получили плацебо, этих антител нет. Потом это все опять отдается на комиссию, и она рассматривает.

— По оптимистическому сценарию, когда мир может получить вакцину, которая действительно будет работать, если сейчас какие-то разработки окажутся успешными?

— В течении года.

— То есть, заявления о том, что она может быть уже следующей весной, это скорее чтобы людям добавить оптимизма и компаниям собрать денег и увеличить цену своих акций?

— Да. Выход на IPO, на биржу. Потому что когда ты делаешь какую-то фазу, например, безопасности, ты идешь на IPO. И когда ты туда выходишь, тебе необходимо продать акции или получить инвестиции. Для этого должны быть определенные новости.

— Посоветуйте, пока нет вакцины, что делать каждому, чтобы не заболеть?

— Соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Быть ответственными, не думать, что я не надел, потому что кто-то еще не надел. Любой умерший человек на сегодняшний день — на ответственности тех, кто не соблюдает правила. Именно эти люди его убили. Не он умер, а его убили те, кто не соблюдает правил.

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