Польша после массовых протестов решила отложить запрет абортов 3.11.2020, 22:06

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Участники акции протеста блокируют движение во Вроцлавe

фото: PAP/Maciej Kulczyński

Глава Канцелярии премьера Польши заявил о необходимости «выработать новую позицию по вопросу абортов».

Во вторник, 3 ноября, глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, отвечая на вопрос о дате публикации постановления Конституционного суда (КС) касательно абортов, заявил, что продолжается обсуждение предложения президента, передает «Радио Польша».

В пятницу, 30 октября, президент Анджей Дуда внес в Сейм законопроект, который предлагает поправки к так называемому антиабортному постановлению Конституционного суда, вызвавшему волну протестов. КС признал, что прерывание беременности в случае дефекта развития плода противоречит основному закону страны. Президент Польши предлагает разрешить аборты в случае так называемых летальных дефектов плода.

Михал Дворчик добавил, что предложения президента Польши «должно как-то разрешить ту ситуацию, которая сложилась после последнего постановления Суда».

Согласно информации на сайте Правительственного законодательного центра, постановление КС должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября, но этого не произошло. Михал Дворчик сообщил, что публикация постановления КС зависит от Правительственного законодательного центра.

Глава Канцелярии премьер-министра признал, что постановление КС должно быть опубликовано.

«В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех, вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу», - добавил Михал Дворчик.

Тем временем пролайферские организации призывают политиков не поддаваться давлению и не оспаривать решение Конституционного суда. В совместном заявлении около 40 организаций выступают против предложений политиков, в том числе президента Анджея Дуды.

Эва Ковалевская из Польской федерации движений защиты жизни подчеркивает необходимость диалога, сотрудничества и неспешности в принятии решений, касающихся закона об абортах.

«Предложение, с которым выступил президент Дуда, к сожалению, является шагом назад. Поскольку это очень весомый судебный прецедент в отношении права на жизнь, которое прописано в Конституции. Здесь речь не идет о том, что ребенок может умереть, а о самом положении: если кто-то может умереть, то получается, что он вообще не должен жить», - сказала она.

По мнению Эвы Ковалевской, прерывание беременности в связи с летальным дефектом нерожденного ребенка не решает проблему.

Пролайф-активистка обращает внимание на необходимость оказания медицинской помощи матери и больному ребенку.

Пролайферские организации подчеркивают необходимость поддержки программ помощи людям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, координации форм оказываемой помощи и создания четкой системы информирования о ее масштабах.

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