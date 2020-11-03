Левченко о задержании игрока «Городеи»: Футболисты, может поддержите коллегу? 10 3.11.2020, 22:12

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фото: ФК Городея

Спортсмен находится в ИВС на Окрестина.

Известная баскетболистка Елена Левченко призвала футболистов поддержать задержанного второй раз нападающего «Городеи» Ростислава Шавеля, передает «Трибуна».

«Футболисты, может поддержите коллегу? Спорт ведь един и в нем нет разделений. Задумайтесь об этом…» – написала Левченко в инстаграм.

Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время мирной акции протеста. Спортсмен находится в ИВС на Окрестина.

Шавель задержан уже во второй раз. Ранее отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости вечером 28 августа.

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