Белорусы Москвы и Санкт-Петербурга протестуют возле посольств Беларуси 1 3.11.2020, 23:16

Наши соотечественники в РФ выходят на акции солидарности каждый вечер.

Белорусы Москвы и Санкт-Петербурга протестуют возле посольств нашей страны.

Белорусы Москвы передают привет всем жителям независимой Беларуси: «Каждый день и до победы!»

В Санкт-Петербурге уже 87 дней проходят акции у отделения посольства Беларуси. Сегодня участники акции передали слова поддержки всем студентам, которые не боятся выражать свою позицию.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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