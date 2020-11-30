«Баста!»: Только вперед, ни шагу назад!
- 30.11.2020, 8:12
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Новая волна протеста захлестнула страну.
Белорусы всей страной вышли гулять, пишет Telegram-канал «Баста!»
Мы увидели бесконечные ручейки, которые сливались в огромные реки. Партизанскими тропами люди обходили засады и собирались огромными колоннами.
Каратели растерянно бегали по дворам и не знали что делать. А чаще всего просто не решались что-то предпринять, потому что им страшно. Страшно, когда они видят, как просто из ниоткуда появляются тысячи и тысячи людей.
Новая волна протеста захлестнула страну, и она будет победоносной!
Жыве Беларусь!