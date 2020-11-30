В России зарегистрировали уже вторую вакцину от COVID-19 30.11.2020, 8:45

Она так же не прошла испытания, как и первая.

В России сообщили о регистрации уже второй созданной в этой стране вакцины от коронавируса — она, так же как и первая, не прошла необходимые по мировым нормам испытания, пишет hromadske.ua.

О готовности этой вакцины заявил президент РФ Владимир Путин, цитируют «РИА Новости».

Вторую вакцину, названную «ЭпиВакКорона», разработал Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», которых в свое время создали для разработки биологического оружия.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, вакцина якобы успешно прошла клинические испытания, но их результаты еще не опубликовали. Дополнительно планируется провести еще два «послерегистрационные клинические исследования при участии 150 человек старше 40 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 40 тысяч добровольцев».

Так, а что с испытанием?

Для этой вакцины, как и в случае с предыдущей, не завершена третья фаза клинических испытаний. «ЭпиВакКорона» перейдет в третью фазу только сейчас, после регистрации.

Но есть международная норма о том, что вакцину можно регистрировать и массово применять только после успешного завершения трех фаз клинических испытаний.

А что это за первая российская вакцина?

До сих пор единственной зарегистрированной в мире вакциной был российский «Спутник V» или «Гам-Ковид-Вак». Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Первую партию вакцины уже успели выпустить, а российские власти планируют наладить массовое производство и иммунизацию населения.

Россияне обнародовали результаты двух этапов клинических испытаний своей вакцины. И к ней уже возникли вопросы. Подробнее читайте в нашем материале.

Недоверие к российской коронавирусной вакцине выражают ВОЗ, Германия и даже сами россияне: о готовности сделать прививку «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний.

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