Самоизоляция режима 8 Юрий Пшенник

30.11.2020, 9:07

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Разумных решений наверху уже давно не принимают.

Наша уходящая власть ускоренно «капсулируется», занявшись самоизоляцией от внешнего мира – в первую очередь развитого и цивилизованного. Причем речь идет именно об изоляции режима, а не Беларуси и ее народа, ибо тут картина как раз обратная.

Так, согласно заявлению главы МИД Владимира Макея, Беларусь готова прекратить любое взаимодействие с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с Минском.

Беларусь также приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС «Восточное партнерство». Об этом Владимир Макей заявил в эфире телеканале «Беларусь 1». «Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы “Восточное партнерство”», – заявил Макей. И так далее.

В принципе, я тоже считаю такой «диалог» о правах человека бессмысленным. Государство или соблюдает эти права – и с ним сотрудничают, или не соблюдает – и его наказывают. А выделять деньги просто на диалог о том, что демонстративно не соблюдается – это какое-то безумие. Именно так, по сути, цивилизованный мир Макею и ответил.

17 ноября 2020 года было сделано совместное заявление представительства ЕС от имени государств-членов, представленных в Минске, посольства Великобритании, посольства Швейцарии и посольства США в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. В нем осуждается расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. «Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы белорусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормализации отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ», – говорится в нем.

Так что тот факт, что режим Лукашенко-Макея самоизолируется и сам исключает себя – именно себя, а не Беларусь и ее народ – из списка цивилизованных государств, может, даже и хорошо. «Свято место пусто не бывает», заменят их в международных структурах. Если еще несколько лет назад никто не видел альтернативы Лукашенко и, несмотря на его «неоднозначность», с ним готовы были иметь дело и таки имели, то теперь большинство партнеров – разве что кроме Путина – видят реальный путь к развитию нормальных отношений с Беларусью в уходе Лукашенко. Потому что при нем это невозможно даже для России.

Но там это пока не все поняли. Режим не хочет замечать, но ситуация поменялась: раньше некому, кроме упомянутого Макея, было представлять народ Беларуси за рубежом и в международных организациях. А теперь уже есть. Так что пусть рвет связи с внешним миром – его место уже есть кому занять и в «Восточном партнерстве», и в ЕБРР и в других структурах. При этом сам режим рвет последние сохранившиеся связи с внешним миром. Даже Байден готов встречаться со Светланой Тихановской, но вот с нелегитимным, с его точки зрения, узурпатором не готов. А Макей старается максимально усугубить эту внешнеполитическую катастрофу.

Даже от России режим Лукашенко самоизолируется и пытается дистанцироваться – хотя под всю ту же «интеграционную» риторику и традиционные требования денег и преференций. А денег наш угасающий режим сегодня требует от всех, не останавливаясь даже перед прямым, хотя и глупым уже, шантажом.

Самоизолируется режим и от собственного народа. Это тема отдельная и объемная. Отмечу лишь, что очень многие уже отмечают, что режим и народ Беларуси на данном этапе являются антагонистами. Власти и тут прикладывают максимум усилий для самоизоляции.

Конечно, было бы разумнее приложить максимум усилий для сохранения своего присутствия и голоса в европейских и мировых структурах, ну а также приемлемый уровень отношений с ЕС, США и прочими мировыми «грандами». Несколько «поступившись принципами». Но, во-первых, разумных решений наверху уже давно не принимают. Во-вторых, и это главное, необходимо проявлять хотя бы минимальную договороспособность и идти на уступки. Но это не про белорусский режим. Это что же – выпустить политзаключенных и прекратить репрессии, признать необходимость новых, честных выборов под международным контролем? Да вы что, лучше уже тогда «Северная Корея», чем такое. В итоге власти пытаются действовать самым привычным для себя методом шантажа и угроз. Только вряд ли это уже сработает в нынешней ситуации. И Северную Корею у нас построить не получится – совсем не тот народ, как оказалось.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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