В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск

В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск64
- 30.11.2020, 9:12
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В списке — более 7000 человек.
Telegram-канал НЕХТА опубликовал списки из более чем 7000 солдатиков и офицеров внутренних войск.
«Если у вас есть убедительные аргументы о неучастии в преступлениях режима, можете попробовать предоставить их нам. Тогда, возможно, мы уберем вас из этого списка», — говорится в заявлении Telegram-канала.
Отметим, что внутренние войска принимают активное участие в репрессиях против мирных демонстрантов.