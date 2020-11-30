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В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск

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  • 30.11.2020, 9:12
  • 19,356
В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск

В списке — более 7000 человек.

Telegram-канал НЕХТА опубликовал списки из более чем 7000 солдатиков и офицеров внутренних войск.

«Если у вас есть убедительные аргументы о неучастии в преступлениях режима, можете попробовать предоставить их нам. Тогда, возможно, мы уберем вас из этого списка», — говорится в заявлении Telegram-канала.

Отметим, что внутренние войска принимают активное участие в репрессиях против мирных демонстрантов.

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