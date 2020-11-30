Забастовки и акции неповиновения: уроки польской «Солидарности» для Беларуси 10 30.11.2020, 9:41

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Победа демократии привела к расцвету Польши.

Как приходят к власти, удерживают её и теряют – для Беларуси сейчас актуальнейшая тема. Мировая история знает массу увлекательных сюжетов на сей счет. «Салідарнасць» рассказывает о политическом триллере, главным героем которого является другая «Солидарность».

Фото РАР

Легендарный профсоюз возник не на пустом месте. Ему предшествовало Познаньское восстание 1956 года, студенческие волнения в шестидесятых, забастовки в семидесятых… Все эти акции протеста были безжалостно подавлены силовиками.

Очередной заход случился в 1980-м. Стачки, стартовавшие в граничащем с Беларусью Люблинском воеводстве, перекинулись в Гданьск, где забастовала судоверфь имени Ленина. К экономическим требованиям быстро добавились политические – ликвидация коммунистического режима.

Фото РАР

Стоит напомнить, что это были за времена. СССР и социалистический лагерь казались незыблемыми. Их экономики постепенно деградировали, но репрессивные машины были отлажены досконально. Политическая оппозиция была просто запрещена, а любое инакомыслие вытравливалось на корню. В таких условиях любые протесты выглядели обреченными.

Однако критическая масса постепенно накапливалась, и даже коммунисты порой вынуждены были с этим считаться. Поэтому правительственная комиссия, прибывшая в Гданьск, подписала пакет документов, в которых признавалось право рабочих на забастовки и создание независимых профсоюзов, чем тут же воспользовались представители стачкомов. Так появилась «Солидарность».

Фото РАР

Как и сегодня в Беларуси, существенное значение имел фактор Кремля. Москва без всякого удовольствия наблюдали за «разгулом демократии», в ходе которого были освобождены многие политзаключенные, ослаблена цензура в СМИ и шла речь о расширении экономических свобод. Власти СССР изучали возможность «наведения порядка» в Польше силами советской армии…

Интервенции удалось избежать ценой отставки противника силовых мер первого секретаря ЦК ПОРП Станислава Кани. На высшем партийном посту его сменил генерал Войцех Ярузельский.

Напряжение нарастало. «Солидарность», которая за год собрала под свои знамена около 10 миллионов поляков, настаивала на уступках со стороны правящей партии, а ПОРП властью делиться не хотела.

Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов отмечает, что в то же время Войцех Ярузельский фактически спас Польшу. Генерал не только не просил силовой поддержки у Москвы (как Александр Лукашенко в августе 2020-го), но и дал понять, что случится, если Кремль по собственной инициативе решит оказать «братскую помощь».

Кульминация наступила в конце 1981-го. В ночь на 13 декабря Ярузельский ввел военное положение на территории всей Польши. Спецслужбы арестовали более 3 тысяч активистов теперь уже запрещенной «Солидарности» и других оппозиционных организаций.

Забастовки были жестоко подавлены под руководством министра внутренних дел Чеслава Кищака. ЗОМО (польский аналог ОМОНа) открыл огонь по участникам стачки на шахте «Вуек»: погибло 9 человек. Демонстрацию в Гданьске, на которую вышло около 100 тысяч человек, власти разогнали при помощи армии и тоже не без жертв…

Кищак и Ярузельский.

Фото РАР

Открытые протесты на предприятиях практически прекратились. Оставшиеся на свободе активисты «Солидарности» ушли в подполье – готовить контрудар.

Однако массовые выступления в 1982-м вновь были жестоко подавлены. На призыв «Солидарности» к всеобщей забастовке в ноябре откликнулись единицы.

Фото РАР

Использовав силовые методы по полной программе, коммунистическое руководство Польши довольно легко справилось с 10-миллионным профсоюзом. Власти решили, что покончили с протестами надолго, если не навсегда. Но всё только начиналось…

Профсоюз поменял тактику. На первый план вышла информационная и агитационная работа среди населения. В тот момент основным символом «Солидарности» стал знак V.

Когда наступило затишье, арестованным руководителям «Солидарности» была предложена свобода в обмен на эмиграцию. Они отказались от сделки и всё же вскоре были амнистированы: дело даже не дошло до суда.

При этом репрессии продолжались. «Эскадроны смерти» существовали в Польше давно. Чего стоит одна только печально известная группа «D» (Дезинтеграция) – секретное подразделение МВД, имевшее санкцию на любые противозаконные действия в отношении оппонентов коммунистического режима. Именно его сотрудники в октябре 1984-го похитили и убили капеллана подпольной «Солидарности» ксендза Ежи Попелушко, чьи яркие проповеди раздражали не только польское, но и советское руководство (за считанные недели до преступления разгромная статья про священника была опубликована в «Известиях»).

Фото Maciej Macierzyński,

Reporter

Террор против сторонников перемен осуществляла не только группа «D». Уже в 1984-м была создана организация под названием «Анти-Солидарность», в состав которого входили сотрудники службы безопасности МВД. Эти каратели практиковали похищения и пытки оппозиционеров.

Всего с момента введения военного положения в 1981-м и до победы демократии погибло более 100 противников коммунистического режима. При этом «Солидарность» сохраняла приверженность мирным способам борьбы. А руководство Польши тем временем постоянно обвиняли профсоюз в планах насильственного свержения существующего строя.

Очередная волна протестов стартовала весной 1988-го. Власти традиционно ответили насилием, но уже понимали, что не могут удержать ситуацию под контролем. Важную роль играло и то, что благодаря перестройке в СССР угроза советской оккупации существенно снизилась.

Осенью начались тайные переговоры в Магдаленке, где «Солидарность» представляли Лех Валенса, Адам Михник, Тадеуш Мазовецкий и другие лидеры организации. По другую сторону уже не баррикад, а стола находился… Чеслав Кищак.

Фото РАР

Генерал, прославившийся жестокостью, понимал, однако, что это средство не на все случаи жизни. Именно Кищак, душивший активистов «Солидарности» в первой половине восьмидесятых, во второй стал одним из главных сторонников диалога с независимым профсоюзом.

Неформальный статус встреч в Магдаленке не помешал противникам достигнуть договоренностей, во многом определившим дальнейший ход событий. Именно там удалось условиться о проведении уже официального круглого стола между ПОРП и «Солидарностью».

Однако эти планы едва не были сорваны. На январском пленуме ЦК ПОРП большинство проголосовало против переговоров с «Солидарностью». Тогда три генерала – Войцех Ярузельский, Чеслав Кищак и министр обороны Флориан Сивицкий – выдвинули ультиматум: если диалог не состоится, они уходят в отставку. Опасаясь остаться тет-а-тет с протестующими, партийные бонзы дали задний ход и согласились на круглый стол.

Переговоры начались в феврале 1989-го и продолжались два месяца. Любопытно, что все это время «Солидарность» оставалась нелегальной: её регистрация была восстановлена позже.

Фото РАР

Итоги круглого стола выглядели… странновато. Вводимый в стране пост президента без всяких выборов на 6 лет резервировался за Ярузельским. ПОРП и подконтрольные ей организации без всяких выборов гарантировали себе 65% в нижней палате парламента. «Солидарность» получила возможность побороться за остальные мандаты в сейме, а также сенат (верхняя палата полностью избиралась на конкурентной основе, но её полномочия носили скорее совещательный характер). Также профсоюзу была предоставлена еженедельная 30-минутная программа на телевидении.

Казалось, что ПОРП сохранила полный контроль над исполнительной и законодательной властями, а также ситуацией в целом. В реальности до краха коммунистического режима в Польше оставались считанные месяцы.

Для участия в выборах был учрежден Гражданский комитет «Солидарность». Оппозиционеры надеялись получить 10-20 мест в парламенте.

Результаты выборов оказались ошеломительными. Кандидаты «Солидарности» из 161 разыгрывавшегося мандата в сейм забрали… 161! Плюс 99 мест в сенате из 100.

Фото РАР

Партия была сыграна. Уже в августе премьер-министром стал Тадеуш Мазовецкий, вскоре сформировавший правительство в котором подавляющее большинство имели «Солидарность» и её союзники. В декабре в Конституцию были внесены поправки, зафиксировавшие то, что уже произошло – статус польского государства как демократического, лишение ПОРП руководящей роли и т.д. Ярузельский пробыл президентом менее полутора лет вместо планировавшихся шести и по итогам выборов мирно передал власть Валенсе.

Победа «Солидарности» привела к расцвету Польши. Нельзя сказать, что сейчас в этой стране (как, впрочем, и в любой другой) решены все проблемы. Однако экономика, находившаяся при коммунистах в перманентном кризисе, демонстрировала беспрерывный рост с 1992 по 2019 гг: за это время ВВП увеличился в 5 с лишним раз в долларовом исчислении. Инфляция – чуть больше 3% в год, безработица – примерно 6%.

Недавно отметившая 40-летие «Солидарность» продолжает помогать работникам. И не только польским: в августе профсоюз отправил партию гуманитарной помощи в Беларусь…

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