После пересчета голосов в Висконсине Байден увеличил отрыв от Трампа

После пересчета голосов в Висконсине Байден увеличил отрыв от Трампа7
- 30.11.2020, 10:12
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Пересчет провели по запросу команды действующего президента США в округах Милуоки и Дейн.
После пересчета голосов в двух крупнейших округах штата Висконсин демократ Джо Байден лишь укрепил преимущество над республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах в США, пишет «Новое время».
Пересчет провели по запросу команды Трампа в округах Милуоки и Дейн, сообщает The New York Times.
В округе Дейн Байден получил 260 094 голоса (на 91 меньше, чем при первой обработке бюллетеней), а действующий глава государства Дональд Трамп набрал 78 754 голоса (на 46 меньше).
В Милуоки Байдена поддержали 317 527 избирателей, а Трампа — 134 482. Результаты обоих кандидатов незначительно выросли, однако преимущество Байдена увеличилось на 132 голоса.
13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.
Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными.
В то же время Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Управления общих служб США (GSA) Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену, но добавил, что продолжит бороться в судах.