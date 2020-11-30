На границе возник транспортный коллапс 3 30.11.2020, 10:31

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иллюстрационное фото

Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза никуда не исчезли.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидает более 1650 большегрузных автомобилей, пишет naviny.by.

Самые длинные «колейки» на литовском направлении — более 1200 фур:

«Бенякони» — более 370;

«Каменный Лог» — более 350;

«Котловка» — более 260;

«Привалка» — более 220.

Более 270 грузовиков «мерзнет» в очередях на выезд в Польшу:

«Брузги» — более 130;

«Козловичи» — более 80;

«Берестовица» — более 60.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе стоит более 180 большегрузов:

«Григоровщина» — 170;

«Урбаны» — более 10.

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