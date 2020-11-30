Сергея Тихановского уже полгода держат в СИЗО 15 30.11.2020, 10:57

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СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ

В Жодино народный блогер находится четвертый месяц, до этого был в СИЗО № 1 на Володарского.

На днях народному блогеру Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение — в «разжигании социальной вражды», как раз накануне истечения срока содержания по предыдущим обвинениям, пишет tut.by .

Тихановский в СИЗО уже полгода, и его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Однако следственные органы пошли другим путем — теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволяет и дальше удерживать его под стражей — до 18 месяцев. Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении.

Итак, Сергею Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

— «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

— «воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии» (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — борщеварка Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана «потерпевшей» по делу, заявляла, что «Тихановский опасен для государства и общества»;

— «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Адвокат Наталья Мацкевич подробно разбирала обвинение по двум первым статьям:

— По поводу организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вся страна имела возможность в прямом эфире наблюдать, как 29 мая в Гродно проходил пикет по сбору подписей с участием Сергея Тихановского. И мы не видим на стриме ни групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок, ни явного неповиновения законным требованиям сотрудника милиции, не говоря уже о том, что не было нарушений работы транспорта, учреждений и организаций, что является признаками состава преступления по статье 342. По второму делу, возбужденному по заявлению Ермошиной о том, что якобы Тихановский ей угрожал, сказав на пикете в Могилеве 27 мая, что «возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже, заодно в гости зайдем». Не надо быть великим юристом, чтобы понимать, что угроза — это обещание причинить вред. А Тихановскому вменяют в вину как угрозу объявление, что следующий пикет по сбору подписей пройдет у дома Ермошиной, причем пикет законный, на который не требуется разрешения, и в незапрещенном месте. Ни юридически, ни психологически, ни лингвистически, на мой взгляд, здесь нельзя усмотреть угрозу.

Что касается нового обвинения, то Следственный комитет еще в июле 2020 года заявлял, что «в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов». Какая формулировка содержится в окончательном обвинении, пока неизвестно: у адвокатов взяли подписку о неразглашении, на сайте СК подробностей тоже нет.

Попытки привлечь к ответственности за разжигание вражды в отношении правоохранительных органов как социальной группы были и ранее, например по делу активиста Дмитрия Полиенко, но в суде прокурор отказался от обвинения в этой части. Белорусские правозащитники отмечали спорность доводов о том, что милиция является отдельной социальной группой, поскольку сотрудников не объединяют национальные, этнические и другие признаки, отличающие их от работников других сфер.

В конце прошлой недели адвокат Виктор Мацкевич посетил Тихановского в следственном изоляторе в Жодино. Реакцию Сергея на новое обвинение он описывает лаконично: «Крайне возмущен».

В Жодино Тихановский находится четвертый месяц, до этого был в СИЗО № 1 на Володарского, где побывал в карцере и серьезно похудел. По словам защитников, в Жодино условия содержания лучше.

— Сергей находится один в камере, это договоренность с администрацией, чтобы не было никаких провокаций, — поясняла адвокат Наталья Мацкевич. — Кого он видит? Сотрудников, которые утром и вечером заходят с проверкой, адвокатов, которые приезжают два раза в неделю. На прогулку его выводят, но там он тоже один. Ему передали телевизор, по подписке приходит одна газета. Несмотря на ограниченные контакты с внешним миром, он очень адекватно воспринимает все, что происходит за стенами тюрьмы, в курсе всех новостей, в том числе о том, что делает его супруга. Надо сказать, ему приходят письма, в том числе от незнакомых людей, его очень вдохновляет, что о нем не забывают.

В статье 127 Уголовно-процессуального кодекса РБ указано: продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Сергей Тихановский признан политзаключенным.

Светлана Тихановская последний раз видела мужа полгода назад, накануне его поездки в Гродно. Свиданий с женой и другими родственниками у Сергея не было. По словам Светланы, переписку они не ведут, всю информацию друг о друге они получают через адвокатов. Сергей иногда видит сюжеты о Светлане по белорусскому телевидению.

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