«Северный поток-2»: кто помогает похоронить проект 7 30.11.2020, 11:07

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Названы имена украинских лоббистов.

В ноябре конгрессмены США пришли к согласию в отношении санкций, которые окончательно сорвут строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Намерения американских конгрессменов поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне и лоббируют любые меры, предпринимаемые Конгрессом и Белым домом с целью сорвать проект, пишет «Информационное сопротивление».

Газета пишет, что для того, чтобы закончить строительство, судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра чем те, для которых он был спроектирован.

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, вступят в силу к концу года и будут нацелены на предприятия, которые будут заниматься таким переоборудованием, а также на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод. «Это будет означать победу двух украинских чиновников, которые видят в трубопроводе угрозу для Украины и занимаются в Вашингтоне закулисной деятельностью, чтобы сорвать проект».

К ним The Wall Street Journal относит сотрудника украинской энергетической компании «Нафтогаз» Вадима Гламаздина, и работника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко, которые в американском конгрессе и Белом доме в течение четырех лет продвигали идею срыва строительства газопровода.

«Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над «Северным потоком-2» год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что находятся на грани успеха», – пишет газета.

По словам Гламаздина, которые приводит издание, новые санкции станут «последним гвоздем в крышку гроба этого проекта» и «не будет никакого практического способа построить трубопровод».

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