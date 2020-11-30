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Нефть дешевеет на ожидании новостей из ОПЕК

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  • 30.11.2020, 11:29
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Нефть дешевеет на ожидании новостей из ОПЕК

Данные бирж.

Цены на нефть падает 30 ноября на ожиданиях новостей относительно конференции ОПЕК — министры стран-членов картеля должны одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти. Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства «Интерфакс».

К 8:12 по минскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (1,2%), до $47,6 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,38 (0,8%), до $48,18 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (1,36%), до $44,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 (0,8%), до $45,53 за баррель.

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