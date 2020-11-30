Доллар и евро продолжают дорожать

Доллар и евро продолжают дорожать2
- 30.11.2020, 11:55
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Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
Доллар и евро сегодня продолжают дорожать на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,589 рубля (Альфа-Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,586 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,145 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке и Абсолютбанке (3,098 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Альфа-Банке и Абсолютбанке — 3,092 рубля.