Доллар и евро продолжают дорожать 2 30.11.2020, 11:55

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Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.

Доллар и евро сегодня продолжают дорожать на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,589 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,586 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,145 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке и Абсолютбанке (3,098 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Альфа-Банке и Абсолютбанке — 3,092 рубля.

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