Чудо в Бобруйске: пешеход убежал от автомобиля, кувыркающегося за ним по пятам 6 30.11.2020, 12:20

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Пример невероятного везения.

Совершенно невероятное видео прислал «Онлайнеру» читатель из Бобруйска. На камеры видеонаблюдения, установленные в районе здания, где осуществляют шиномонтаж, попала авария: автомобиль на большой скорости занесло, он перевернулся. При этом случайно оказавшийся на траектории пешеход каким-то чудом убежал от низко летящей машины.

Как утверждает читатель, инцидент произошел 29 ноября. Погодные и дорожные условия — типичные для этого времени года: снег, слякоть. Автомобиль, который двигался на немаленькой скорости, занесло по иронии судьбы на повороте к шиномонтажу. Занос, переворот через крышу — было страшно.

Но еще страшнее пересматривать это видео. Ведь в тот самый момент к шиномонтажу бежал пешеход. Он пересекал траекторию, по которой летел автомобиль, буквально на мгновение раньше. Благодаря этому уцелел. Причем едва ли пешеход понимал, что́ преследует его по пятам: видимо, интуитивно ускорился, слыша сзади ужасный грохот. Затем схватился за голову — так выглядит второй день рождения.

Судя по информации, озвученной на видео, автомобиль, перевернувшись, никого и ничего не задел: ни людей, ни припаркованные автомобили, ни стену здания. По предварительной информации, в машине также никто серьезно не пострадал, водитель смог выйти самостоятельно.

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