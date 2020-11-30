«Идет тихая работа по развалу силовых служб» 30.11.2020, 13:16

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Наиболее действенным способом поколебать ряды силовиков сейчас является раскрутка внутренней паранойи.

Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» отреагировал на слитые видео с паникой силовиков.

«Причину появления новых сливов, теперь с низового уровня, стоит искать в простом понимании: силовиков сейчас не поколебать призывами «стать на сторону народа» и «прозреть» и прочей моральной эквилибристикой. Все, кто хотел и мог, уже уволились.

Но наиболее действенным способом поколебать ряды силовиков сейчас является раскрутка внутренней паранойи, запуск молоха поиска предателей. Вряд ли видео сливал именно тот человек, на котором был закреплён регистратор. Это было бы верхом безрассудства. Скорее всего слил тот, кто имеет доступ к архиву, прямой либо зная уязвимости инфосистем. Каждое слитое видео означает что под неприятную проверку попадает масса вполне лояльных режиму людей. И есть риск что с кем-то обойдутся несправедливо, что может сильно демотивировать уличных бойцов.

Другой момент в содержании выложенного видео. Показан страх сотрудников на акции против толпы. Это табу, самое страшное что может сделать сотрудник — показать свой страх. А тут видео со всей внутренней кухней и рефлексией, и что важно — с засветом бойцов. Чтобы у них прошёл холодок по спине: «На все действия у них есть доступ к видео, что ли?». И это сделано ровно перед воскресным маршем.

Словом, тихая работа по развалу силовых служб идёт. И даже не столь важно чья, здесь заинтересованных как никогда много. Но те, кто сливают видео, должны понимать все это прекрасно», — пишет Telegram-канал.

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