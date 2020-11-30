Какие известные деятели поддержали белорусскую революцию? 5 30.11.2020, 13:54

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Фото: EPA

Счет идет на десятки.

В свободной энциклопедии есть статья, подробно рассказывающая о протестах в Беларуси.

В одной из глав этой статьи перечислены деятели культуры, науки и спорта, которые осудили насилие и поддержали белорусский народ, пишет «Салiдарнасць».

Среди них российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков, который не просто выступил с критикой режима Лукашенко, но и отказался от ордена Франциска Скорины.

Владимир Спиваков

В этом же ряду американский изобретатель Илон Маск, рок-музыкант Джаред Лето и певица Эми Ли, актер Марк Руффало.

Илон Маск

В поддержку протестующих белорусов также выступили российские политики, блогеры, музыканты, телеведущие, спортсмены, актеры:

Алексей Навальный,

Евгений Ройзман,

Михаил Горбачев,

Гарри Каспаров,

Максим Кац,

Юрий Дудь,

Илья Варламов,

Дмитрий Губерниев,

Дмитрий Шепелев,

Алена Водонаева,

Ксения Собчак,

Андрей Макаревич,

Юрий Шевчук,

Гарик Сукачев,

Борис Гребенщиков,

Сергей Шнуров,

Александр Васильев,

Макс Покровский,

Илья Прусикин,

Лолита Милявская,

Илья Барамия,

Монеточка,

Иван Ургант,

Oxxxymiron,

Noize MС,

АИГЕЛ,

Гречка,

стендап-комик Данила Поперечный,

Гарик Харламов,

Алексей Ягудин,

художник Артем Лоскутов,

Михаил Ширвиндт,

Лия Ахеджакова,

Данила Козловский,

Алексей Гаврилов,

Максим Виторган,

Владислав Котлярский.

Среди открыто поддержавших белорусов украинские музыканты Андрей Хлывнюк, Наталья Жижченко, Alyona Alyona, певица Ольга Полякова, политик Виталий Кличко, телеведущая Мария Ефросинина, журналистка Екатерина Осадчая, белорусский исполнитель Сергей Михалок и многие другие.

Сергей Михалок

Также по инициативе живущих в Москве писателей Чингиза Гусейнова и его супруги Елены Твердисловы группа азербайджанских интеллигентов, состоящая из более чем 30 ученых, журналистов, политиков, деятелей кино и специалистов в других отраслях, выступила с обращением к мировому сообществу с призывом защитить граждан Белоруссии, подвергающихся тяжелым репрессиям со стороны режима Лукашенко, сообщает Википедия.

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