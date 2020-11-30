В Польше резко сократилось количество случаев заражения COVID-19 30.11.2020, 14:08

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Фото: NurPhoto

Установлен наименьший показатель с октября.

Как стало известно сайту Charter97.org, министерство здравоохранения Польши подтвердило в понедельник 5733 новых случаев коронавирусной инфекции. Сообщается также о 121 человеке, умершем от COVID-19. В общей сложности инфекция была обнаружена более чем у 990 000 человек с начала эпидемии. За последние 24 часа было выполнено 25 000 тестов на коронавирус.

Большинство инфекций SARS-CoV-2, зарегистрированных в понедельник, относятся к Мазовецкому воеводству, где было зарегистрировано 659 инфекций.

Отметим, что это наименьший показатель заражений с октября.

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