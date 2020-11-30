Милош Земан требует от спецслужб информацию о деятельности российских шпионов 4 30.11.2020, 15:35

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Милош Земан

Президент Чехии требует указать имена и точно описать операции.

Президент Чехии Милош Земан заинтересовался деятельностью российских спецслужб на чешской территории. Об этом со ссылкой на три источника, в том числе высокопоставленных, сообщило 30 ноября irozhlas.cz (перевод – gordonua.com).

Собеседники радиостанции рассказали, что Земан попросил главу Информационной службы безопасности Михала Куделку указать имена российских шпионов в Чехии, описать, какие операции они проводят, кто из граждан Чехии с ними сотрудничает и какие сведения передают.

Кроме того, главу государства интересует информация, связанная с предполагаемым отмыванием денег российской организованной преступностью, о чем говорится в документах Управления США по борьбе с финансовой преступностью.

Бывший глава разведки ÚZSI Франтишек Бублан объяснил, что выполнение задачи Земана проблематично, поскольку это может привести к раскрытию источников спецслужб и поставить под угрозу «множество людей и операций».

В июне стало известно о решении правительства Чехии выслать из страны двух российских дипломатов. На этот шаг чешские власти пошли после обнародования информации о прибытии в страну российского дипломата, который якобы планировал отравить ряд чешских политиков, в том числе мэра Праги Зденека Гржиба.

МИД РФ направил Чехии ноту протеста, назвав информацию о попытке отравления «вопиющими и лживыми инсинуациями». Решение о высылке в МИД РФ назвали «хамским поступком» и связали происходящее с членством Чехии в НАТО. Позже в России объявили, что в ответ вышлют из страны двух чешских дипломатов.

Земан является президентом Чехии с марта 2018 года, до этого он возглавлял страну в период 2013–2018 годов.

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