Раздор в ОПЕК уронил цены на нефть 30.11.2020, 16:33

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Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан отказались присоединиться к конcенсусу.

Нефть начала новую неделю снижением на новостях о том, что состоявшиеся в выходные переговоры ОПЕК+ по объемам добычи на 2021 год столкнулись со сложностями, пишет finanz.ru.

Хотя ключевые участники сделки по спасению рынка «черного золота» в лице России и Саудовской Аравии достигли единой позиции о необходимости продлить текущие квоты как минимум не несколько месяцев, две страны - Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан - отказались присоединиться к конcенсусу.

На 12.53 мск январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE падают на 1,86%, до 47,28 доллара за баррель. Февральские контракты теряют в цене 1,85% и торгуются на отметке 47,35 доллара за бочку.

Американский эталонный сорт WTI в Нью-Йорке дешевеет на 1,58%, до 44,82 доллара за баррель.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров нефтяных министров мониторингового комитета ОПЕК+ вечером 29 ноября завершились без договоренностей относительно того, какой уровень добычи нефти рекомендовать странам альянса на первые месяцы 2021 года.

Россия и Саудовская Аравия - два крупнейших игрока нефтяного альянса - противоречий не имеют: и Москва, и Эр-Рияд согласны, что увеличивать добычу в январе в соответствии первоначальным планом не следует.

Камнем преткновения стала позиция ОАЭ - ближайшего союзника саудитов на ближнем Востоке и третьей по объемам добычи страна ОПЕК, рассказали Bloomberg источники в одной из делегаций.

Недовольство ОАЭ связано с размером квоты, которая отведена стране в рамках сделки. При мощностях на 4 млн баррелей в сутки ОАЭ качали в октябре 2,4 млн баррелей в день, снизив добычу с начала года на 700 тысяч баррелей ежедневно, или 22%.

Россия убрала с рынка около 2 млн баррелей в день, или 18% ежедневной добычи. Саудовская Аравия качает 8,9 млн баррелей в день против 9,8 млн в первом квартале (-9%).

Таким образом, относительная квота ОАЭ является едва ли максимальной среди всех стран-участниц.

В попытке выторговать более выгодные условия чиновники ОЭА даже грозили выйти из альянса 23 нефтедобывающих стран, которым в этом году пришлось убрать с рынка 10% мировой добычи после того, как пандемия спровоцировала беспрецедентное обрушение цен.

К ОАЭ присоединился Казахстан, также недовольство высказывали представители Ирака, говорят источники Bloomberg. Впрочем, подчеркивают они, говорить о провале переговоров пока рано: днем 30 ноября начнется формальная встреча министров, по итогам которой и будут выработаны окончательные рекомендации.

Изначальный план сделки, утвержденный еще в апреле этого года, предусматривал постепенное смягчение ограничений с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до 5,8 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Однако из-за второй волны коронавируса, которая сопровождается новыми локдаунами ближневосточные страны предложил отсрочить ослабление ограничений как минимум на три месяца.

Рынок ждет, что ОПЕК+ в конечном итоге договорится. «Как обычно, все будет решаться за закрытыми дверями, в понедельник и вторник», - говорит главный стратег по сырьевым рынкам BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Впрочем, саудовскому министру Абдулазизу бен Сальману придется изрядно попотеть, чтобы сохранить единство группы и в конечном итоге сделать то, чего все так ждут - отложить смягчение квот на следующий год, добавляет он.

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