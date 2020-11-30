ЕС уже договорился о поставке 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса 30.11.2020, 16:53

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Подписан контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией CureVac.

Евросоюз уже договорился о поставке 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

Еврокомиссия подписала пятый контракт на поставку вакцины от коронавируса - таким образом исполнительный орган ЕС уже договорился о поставках 2 миллиардах. доз потенциальной вакцины разных производителей для блока.

Как стало известно сайту Charter97.org, о подписании очередного соглашения сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подписан контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией CureVac.

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