ЕС уже договорился о поставке 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса
- 30.11.2020, 16:53
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Подписан контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией CureVac.
Евросоюз уже договорился о поставке 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса.
Еврокомиссия подписала пятый контракт на поставку вакцины от коронавируса - таким образом исполнительный орган ЕС уже договорился о поставках 2 миллиардах. доз потенциальной вакцины разных производителей для блока.
Как стало известно сайту Charter97.org, о подписании очередного соглашения сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Подписан контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией CureVac.