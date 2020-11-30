В Ереване протестующие перекрыли дороги 30.11.2020, 20:10

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фото: unn.com.ua

Протестующие требуют отставки премьера Пашиняна.

Полиция Армении начала задержания активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана Маштоца, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Вестник Кавказа.

Отмечается, что на данный момент были задержаны свыше 30 человек.

Протестующие перекрыли центральную площадь Маштоца, но затем были оттеснены полицией, сообщают местные СМИ.

Также уточняется, что несколько десятков человек собрались у здания правительства.

Новости-Армения также передают, что правозащитник, экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян заявил, что полицией применяется несоразмерная сила в тех условиях, когда Административный суд снял запрет на проведение мирных митингов, а задержания граждан незаконны.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что парламенту нужно готовиться к досрочным выборам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку. Он подчеркнул, что считает себя единственным ответственным за ситуацию, которая сложилась после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

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