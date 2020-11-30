Более 50 стран призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Навального

Более 50 стран призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Навального3
- 30.11.2020, 20:50
- 2,242
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа.
56 стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия выпустили резолюцию, в которой сказано, что страны полностью уверены, что против российского оппозиционного политика Алексея Навального было применено боевое вещество "Новичок".
Они напомнили, что это же вещество использовалось в Великобритании в 2018 году.
"Любое отравление человека нервно-паралитическим агентом считается использованием химического оружия. Это вызывает крайнюю озабоченность. Использование химического оружие где угодно, когда угодно, кем угодно, при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным стандартам и нормам, запрещающим такое использование", – сказано в заявлении.
В нем отмечено, что Россия не предоставила результаты расследования отравления Навального. Страны, подписавший резолюцию, требуют у РФ раскрыть обстоятельства этого дела.
Членами Организации по запрещению химического оружия являются 191 государство. В числе стран, подписавших резолюцию, Украина, Германия, США, Австралия, Канада, Великобритания, Венгрия, Греция и другие.