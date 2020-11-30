закрыть
1 декабря 2020, вторник, 0:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еще один штат подтвердил победу Байдена

1
  • 30.11.2020, 22:33
  • 2,781
Еще один штат подтвердил победу Байдена
ДЖО Байден

В Аризоне сертифицировали победу демократа.

В понедельник штат Аризона сертифицировал победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, передает «Голос Америки».

Действующий президент Дональд Трамп оспаривает победу своего соперника в ряде штатов.

В воскресенье завершился частичный пересчет голосов в Висконсине, подтвердивший победу Байдена. По итогам пересчета в двух регионах он получил 87 дополнительных голосов, а общий перевес составил 20 000 голосов.

Трамп на прошлой неделе заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков завершится в пользу Байдена. Оно состоится 14 декабря. На данный момент считается, что у Байдена 306 голосов, а у Трампа – 232.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский