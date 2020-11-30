Россия отказала Таракану в снижении цены на газ

Россия отказала Таракану в снижении цены на газ7
- 30.11.2020, 22:48
- 7,105
Цена останется на прежнем уровне.
Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович сообщил, что на основании той проработки, которая есть на сегодня, можно говорить о том, что цена на газ для Беларуси на 2021 год останется на прежнем уровне.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, что в 2020 году Минск закупал российский газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. При этом Минск рассчитывал, что в 2021 году цена будет меньше.