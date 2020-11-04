Работники «Гродно Азота» высказались о ситуации на заводе 15 4.11.2020, 8:00

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фото: vgr.by

На предприятии обостряется ситуация с кадрами.

Два работника «Гродно Азота» вчера присоединились к стачечному комитету. На предприятии в некоторых цехах обостряется ситуация с кадрами: смены укомплектованы не полностью. Об этом говорят и сами работники, и руководство завода, передает tut.by.

Работники «Гродно Азота»: «Не хочу работать, платить налоги, чтобы за мои деньги покупали пули, чтобы расстреливать мой народ»

Одним из примкнувших вчера к стачечному комитету «Гродно Азота» стал оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве цеха «Аммиак-3» Владимир Журавко. Он написал заявление о том, что присоединяется к стачке, и записал видеообращение к коллегам, да и вообще ко всем белорусам.

— Я вынужден записывать это заявление, пока я нахожусь на больничном и пока я нахожусь на свободе. Я прекрасно осознаю, что все это будет длиться недолго. Что я буду уволен, даже несмотря на то, что я нахожусь на больничном. Я знаю, что я могу быть задержан, как и мои коллеги, в любой момент и посажен на «сутки» по надуманным статьям. К сожалению, реалии нашей жизни таковы и мы с ними уже все свыклись, — говорит Владимир на видео. — Я был в числе задержанных 26-го числа сотрудниками ОМОНа. Я действительно слышал эти крики в автобусе, кто мы и что мы для них. И знаете, с ними сложно поспорить. И они ведь правы. Почему мы не […], если мы после дубинок идем и работаем? На них работаем, как они и кричат. Я лично видел, как парень был просто избит в автобусе за то, что он спросил: «Я что, преступник?» Ему быстро дали понять, что тут не надо быть преступником. По людям там топтались, по работникам там топтались. И это все полностью наша вина и ваша вина. Мы все это глотаем и терпим, мы все это спускаем и прощаем.

Дальше работник описывает ситуацию, в которой оказался «Гродно Азот». Он говорит, что «уже неделю в самых сложных и опасных цехах, взрыво- и пожароопасных цехах работают полностью неукомплектованные смены. Даже наполовину нету сейчас людей. Призываются люди, которые не работали в цеху 5−12 лет, без всяких сдач экзаменов и проверок знаний».

— Сейчас для безопасной аварийной остановки в случае чего отсутствует нужное количество персонала. Я не буду говорить про нарушения Трудового кодекса и про всякие должностные инструкции, потому что в этой стране уже и на Конституцию всем плевать давно, — продолжает Владимир.

Владимир рассказывает про своего коллегу Александра Жука, которого забрали силовики, когда тот шел на работу. Ему поставили прогул и уволили за это. А Александр получил 30 суток ареста.

— Невозможно смотреть, что творят с работниками культуры, работниками медицины, что творят с легендами нашего белорусского спорта. И всем плевать. Все идут все равно и работают. Все трясутся, вспоминая, что у них есть дети, родители.

Чуть позже в Сети появилось видеообращение еще одного работника «Гродно Азота». Он также присоединился к стачечному комитету предприятия. Дмитрий Сакович, аппаратчик 6-го разряда, проработал на заводе 26 лет.

— Я не хочу терпеть то беззаконие, которое происходит в нашей стране. То, как бьют, унижают людей, относятся сейчас к студентам, медикам, учителям, спортсменам, которые во всем мире защищали нашу честь, достоинство нашей страны, — говорит мужчина на видео.

Он рассказывает, что происходило 26 октября, когда к предприятию приехали силовики, чтобы разобраться с работниками.

— Я не считаю, что работа выше чести, совести человека. Я считаю, что работа — это не самое важное в нашей жизни. Остаться человеком куда важнее, а не быть скотом, идти на работу, опустив голову, когда тебя дубинкой гонят и говорят: «Ты должен работать на нас!» Это унижение. Я считаю, что мой долг — присоединиться к этим ребятам. Я также написал заявление и с этого числа (2 ноября) ухожу в стачку. Я не хочу работать, платить налоги, чтобы за мои деньги покупали снаряды, пули и все остальное для того, чтобы расстреливать мой народ. Я не хочу! — заключил Дмитрий Сакович.

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