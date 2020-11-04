Ученые спрогнозировал появление «мирного» коронавируса 4 4.11.2020, 8:36

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Через несколько лет COVID-19 перестанет представлять опасность для человечества.

Об этом заявил профессор российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает lenta.ru.

По его словам, «пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным». Российский ученый пояснил, что вирусу не выгодна гибель своего носителя, и обычно размножаются те штаммы, которые не вызывают смерть. Так что заразность вируса может повышаться, а его патогенные свойства, вероятно, пойдут на спад, спрогнозировал он.

3 ноября ученые Университета штата Техаса в Остине (США) обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 накапливает генетические мутации, одна из которых сделала его более заразным, а другая — затрудняет работу иммунной системы. Исследователи также обнаружили редкую мутацию, которая приводит к снижению степени узнавания нейтрализующим моноклональным антителом CR3022. Эта мутация встречается редко и не усугубляет заболевание инфицированных пациентов.

В общей сложности, специалисты отметили 285 мутаций в коронавирусе, хотя большинство из них не оказывают значительного влияния на тяжесть COVID-19.

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