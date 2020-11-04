«Вспомните, что вы люди»: сильное обращение главы стачкома «Гроднопромстроя» 5 4.11.2020, 8:52

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Смелая женщина поблагодарила всех бастующих рабочих.

Председательница стачкома «Гроднопромстроя» записала сильное обращение, в котором поблагодарила всех бастующих рабочих, а также воззвала к совести своих коллег и заявила, что только они могут остановить террор на улицах, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

«Вспомните, что вы люди, а не рабы», — сказала она.

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