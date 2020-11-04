Дональд Трамп побеждает в ключевых штатах США 8 4.11.2020, 8:59

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Дональд Трамп

Идет подсчет голосов в Аризоне, Мичигигане, Пенсильвании и Висконсине.

В США проходят выборы президента. Постепенно приходит информация из штатов, где голосование уже завершилось, и публикуются предварительные результаты. Джо Байден пока впереди по числу выборщиков, но Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах.

На данный момент идет подсчет голосов в 4-х ключевых штатах: Аризоне, Мичигигане, Пенсильвании, Висконсине.

В этих штатах подсчитано большинство голосов, Трамп побеждает в 3-х из них, Байден только в Аризоне.

В 2016 году Трамп победил в Аризоне.

Аризона дает 11 голосов выборщиков, но это недостаточно для победы Байдена.

На момент публикации статьи на Charter97.org Байден в сумме получил 223 голоса выборщиков, Трамп - 174 голосa. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Напомним, что 2016 году Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков во всех штатах США.

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