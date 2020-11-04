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Марадона перенес срочную операцию на головном мозге

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  • 4.11.2020, 9:31
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Марадона перенес срочную операцию на головном мозге
Диего Марадона
Фото: Henry Romero / Reuters

Несколько дней назад лидер сборной Аргентины оказался в больнице.

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому, передает sportbox.

— Операция Диего Марадоны закончилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате, — написал его пресс-секретарь Себастьян Санчи в Instagram.

Как отмечается, гематома возникла в результате легкой травмы, которую Марадона мог получить при занятии боксом или при падении спиной назад.

Напомним, несколько дней назад Марадона оказался в больнице. Личный врач легенды аргентинского футбола говорил, что госпитализация носит профилактический характер, Диего чувствует себя отлично и скоро отправится домой.

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