Марадона перенес срочную операцию на головном мозге3
- 4.11.2020, 9:31
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Несколько дней назад лидер сборной Аргентины оказался в больнице.
Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому, передает sportbox.
— Операция Диего Марадоны закончилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате, — написал его пресс-секретарь Себастьян Санчи в Instagram.
Как отмечается, гематома возникла в результате легкой травмы, которую Марадона мог получить при занятии боксом или при падении спиной назад.
Напомним, несколько дней назад Марадона оказался в больнице. Личный врач легенды аргентинского футбола говорил, что госпитализация носит профилактический характер, Диего чувствует себя отлично и скоро отправится домой.