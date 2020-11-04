Москва недовольна поведением Лукашенко 17 4.11.2020, 9:59

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Сергей Лавров

Узурпатор стал для Кремля слишком токсичной фигурой.

Об этом политический обозреватель Александр Класковский пишет в своем телеграм-канале.

— Москва поддерживает «инициативу президента Лукашенко» относительно конституционной реформы. Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, — пишет Александр Класковский. — Так что же получается? Независимые аналитики столько говорили, что белорусский правитель стал для Кремля слишком токсичной фигурой, которую хотят аккуратно убрать, а тут Лукашенко вроде как дается карт-бланш.

На самом деле Москва ведет двойную игру. Несмотря на дипломатические тирады Лаврова, она, судя по ряду симптомов, недовольна поведением Лукашенко, его неспособностью справиться с ситуацией, действительно считает его чересчур токсичным и не прочь заменить.

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