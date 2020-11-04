Ученые нашли новый вид предков млекопитающих 2 4.11.2020, 10:04

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Фото: Virginia Tech / Ben Kligman

Животное имело необычные для своего времени размеры.

Окаменелые фрагменты костей челюсти крысоподобного существа, найденные в Национальном парке в Аризоне, оказались костями цинодонтов или стволовых млекопитающих, сообщает nv.ua.

Кости обнаружил во время полевых работ доктор наук Технического колледжа Вирджинии Бен Клигман, новый вид предшественников современных млекопитающих назвали Kataigidodon venetus.

«Это открытие проливает свет на географию и окружающую среду на раннем этапе эволюции млекопитающих. Это также добавляет доказательств того, что влажный климат играл важную роль в ранней эволюции млекопитающих и их ближайших родственников», — сказал Клигман.

Клигман добавил, что находка включает в себя близких родственников млекопитающих, таких как Kataigidodon, а также настоящих млекопитающих, из триасовых пород — чрезвычайно редкое событие в Северной Америке. До открытия Клигмана единственной другой однозначной окаменелостью цинодонта из позднего триаса на западе Северной Америки было открытие в 1990 году черепной коробки Adelobasileus cromptoni в Техасе.

Клигман сделал это открытие, работая сезонным палеонтологом в Национальном парке Окаменевший лес в 2019 году. Две окаменелые нижние челюсти катайкидодона были обнаружены в формации Чинл в верхнем триасе. Поскольку были обнаружены только нижние челюсти, и они довольно маленькие — полдюйма (1,25 см), размером с рисовое зерно среднего размера, картина того, как выглядело существо, остается неясной. Его размер без учета хвоста оценивают в 9 см.

Наряду с окаменелостями челюстной кости Клигман обнаружил резцы, клыки и сложные зубы, похожие на зубы современных млекопитающих. Клигман добавил, что, учитывая заостренную форму его зубов и небольшой размер тела, Kataigidodon, вероятно, питался насекомыми.

Клигман добавил, что он и его сотрудники обнаружили, что окаменелости принадлежали к новому виду, только после изучения набора данных компьютерной томографии челюстей и сравнения их с другими родственными видами.

«Скорее всего, это существо выглядело бы как маленькая крыса или мышь. Если бы вы увидели это лично, вы бы подумали, что это млекопитающее», — добавил Клигман.

Название Kataigidodon venetus происходит от греческих слов, обозначающих грозу, «kataigidos» и зуба, «odon», и латинского слова, обозначающего синий, «venetus», и все они относятся к месту открытия Грозового хребта и синему цвету скалы в этой местности.

Добавим, цинодонты — вымершая группа «зверозубых ящеров», относящихся к отряду терапсид. Возникновение цинодонтов восходит к пермскому периоду (около 260 млн лет назад). Считаются предками млекопитающих.

Ранее НВ писал, что в США нашли следы необычно маленьких динозавров. В конце юрского периода птерозавры размером с корги искали пищу вдоль древней береговой линии, когда неожиданно пошел дождь.

Исследователи обнаружили окаменелые следы этих крылатых рептилий с вкраплениями отпечатков дождевых капель возле Каспера, штат Вайоминг.

Этот регион лежал вдоль морского пути Сандэнс, большого внутреннего моря, протекавшего от современной Британской Колумбии в Канаде до Юты в конце юрского периода.

«Я просто представляю, как несколько этих животных бегают вверх и вниз по береговой линии в поисках еды и наслаждаются дождливым днем», — сказала соавтор исследования Мелисса Коннели, заведующая кафедрой наук о Земле в колледже Каспер.

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