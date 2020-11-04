Запуск БелАЭС остановит экспорт белорусской электроэнергии в Европу 8 Татьяна Маненок, «Белрынок»

4.11.2020, 10:35

5,849

Фото: ТАСС

Россия официальному Минску в этой ситуации не поможет.

Вслед за энергетическим пуском первого энергоблока БелАЭС, который назначен на 7 ноября, поставки белорусской электроэнергии через расположенную в Литве площадку энергобиржи NordPool на европейский рынок будут прекращены. При этом страны Балтии постарались исключить возможности российского посредничества для экспорта белорусской электроэнергии в Европу.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid установит в ноябре 2020 года, то есть с момента начала производства электроэнергии на БелАЭС, нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси в рамках реализации Закона о необходимых мерах по защите от угроз со стороны небезопасных атомных электростанций в третьих странах, сообщает delfi.lt.

26 октября Litgrid получила письмо от белорусского оператора системы передачи электроэнергии «Белэнерго», в котором говорится, что начало выработки электроэнергии на БелАЭС запланировано на период с 1 по 10 ноября. Litgrid ранее заявлял, что с момента, когда электроэнергия будет произведена и физически доставлена сеть во время испытаний БелАЭС, импорт из Беларуси будет приостановлен.

«Как мы уже заявляли, после получения информации о начале производства электроэнергии или регистрации данных в реальном времени в Центре управления системой Litgrid, показывающих производство на Белорусской АЭС, мы немедленно определим мощность 0 МВт для коммерческих потоков электроэнергии из Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать», – отметил исполняющий обязанности генерального директора Litgrid Видмантас Грушас.

Как предусмотрено в Законе о чрезвычайных мерах, Литва также не будет предоставлять Беларуси запасы электроэнергии с момента ввода в эксплуатацию БелАЭС. Ранее Литва предупредила Беларусь, а также сообщила МАГАТЭ, что с 2021 года в связи со строительством БелАЭС страна не будет поставлять Беларуси запас мощности в 100 мегаватт, предусмотренный соглашениями созданной еще в советское время энергосистемы БРЭЛЛ.

«Круонисская гидроаккумулирующая электростанция, обеспечивающая аварийный резерв в Литве, недоступна для оператора белорусской системы передачи и не будет использоваться для нужд Белорусской АЭС», – отметил Грушас.

27 октября Литва вручила Беларуси ноту протеста, в которой осуждается «поспешное» решение белорусских ведомств вопреки призывам Литвы и Европейского союза начать в ноябре производство электроэнергии на БелАЭС. По сообщению литовского МИД, Литва и Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать высочайшие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.

Минэнерго Беларуси в свою очередь заявило, что Литва пытается дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества, с чем связана переданная накануне белорусской стороне нота протеста по поводу запланированного на ноябрь 2020 года энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС.

Литва добивается запрета на поставки электроэнергии в Европу с БелАЭС

Сейчас белорусская электроэнергия экспортируется на расположенную в Литве площадку энергобиржи NordPool, откуда она может далее поступать в страны Балтии, а также в Финляндию, Швецию.

Белорусские власти рассчитывали, что, невзирая на принципиальную позицию Литвы бойкотировать поставки белорусской электроэнергии после запуска БелАЭС, страна сохранит возможность продавать ее в Европу через трейдеров или через Латвию. Тем более что еще недавно латвийская сторона была не против импорта белорусской электроэнергии – Минэкономики Латвии заявляло, что намерение Литвы прекратить закупку электроэнергии в Беларуси создает риски энергодефицита для других стран Балтии, в связи с чем правительство Латвии приняло решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами к границам Латвии.

Однако в конце августа 2020 года на фоне политического кризиса в Беларуси после президентской кампании Латвия и Эстония, так же как и Литва, солидарно отказались покупать белорусскую электроэнергию после запуска БелАЭС.

Решение латвийского и эстонского правительств об отказе закупать белорусскую электроэнергию после запуска БелАЭС лишает Беларусь возможности перевести торговлю электроэнергией в Европу через эти страны.

Более того, на фоне острейшего политического кризиса в Беларуси Литва может добиться законодательного запрета импорта электроэнергии Беларуси вообще в страны ЕС. После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией. В нее, как и просила Литва, включена система гарантирования происхождения электроэнергии, согласно которой поставляемая в страны Балтии электроэнергия не должна производиться в Беларуси. То есть импортируемая на рынок стран Балтии электроэнергия теперь должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Беларуси.

Новую методику уже согласовали операторы энергопередающих систем стран Балтии, вслед за чем ее уже утвердили национальные регуляторы Эстонии и Латвии.

«Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС в Островце электроэнергии. Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси», – заявил 31 октября руководитель комиссии Роланд Иркли.

Россия с экспортом Беларуси не поможет

После объявленного странами Балтии эмбарго на покупку белорусской электроэнергии вслед за запуском БелАЭС белорусские власти рассчитывали на помощь России в вопросе сбыта «лишней» электроэнергии.

Премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на переговорах в Минске 3 сентября обсуждали в том числе вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран. Также было сказано о достигнутой договоренности создать в ближайшее время специальную межведомственную рабочую группу для отработки всех этих вопросов.

Предполагалось, что теперь белорусской стороне придется договариваться о поставках электроэнергии на европейский рынок с единственным потенциальным партнером – российским оператором экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО».

В качестве одного из возможных вариантов сотрудничества в сфере торговли электроэнергией эксперты называли систему взаимозачетов – когда Беларусь будет поставлять свою электроэнергии на российский рынок, а «Интер РАО» на этот объем увеличит экспортные поставки на европейский рынок. Хотя многие эксперты сомневались, согласится ли российская компания оказывать белорусам такого рода посреднические услуги.

Отметим, что сейчас на литовскую площадку энергобиржи «завязаны» поставки электроэнергии в европейские страны не только из Беларуси, но и из России. Это обусловлено тем, что действующие соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют торговать с РФ электроэнергией только через Литву, хотя технически возможны поставки российской электроэнергии и через Латвию, и через Эстонию.

При этом еще недавно «Интер РАО» была готова сама заместить поставки белорусской электроэнергии в Европу после ее бойкота странами Балтии. «Если запрещаются поставки из Беларуси, то правильно сохранить поставки из России. Мы даже готовы предлагать «зеленую» энергию», – отмечала ранее временно исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина в интервью РИА Новости.

РФ призвала Литву пересмотреть методику торговли электроэнергией

Между тем новая методика торговли электроэнергией после запуска БелАЭС, которую разработали страны Балтии, похоже, не только исключает саму возможность оказания посреднических услуг белорусской стороне, но и осложняет экспорт российской электроэнергии на европейский рынок.

Неслучайно, как сообщает агентство BNS со ссылкой на свои источники, «Интер РАО» уже призвало Литву внести изменения в новую методику прибалтийских государств в сфере торговли электроэнергией с РФ, согласно которой с запуском БелАЭС значительно сократятся объемы энергопоставок.

Министр энергетики России Александр Новак прислал ноту министру энергетики Литвы Жигимантасу Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении электроэнергии, поступающей через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики.

РФ также призывает открыть для торговли российско-эстонскую перемычку, которая, согласно новой методике, будет закрыта.

«По нашим оценкам, применение методики имеет дискриминационный характер, ухудшая текущие условия для осуществления торговли в отношении единственного торгового партнера – Российской Федерации, и неизбежно приведет к снижению соответствующих поставок в объеме около 1 млрд кВт·ч в год», – говорится в письме Новака. Кроме того, российский министр заверяет, что «Интер РАО» как экспортер сможет своевременно предоставить гарантии (сертификаты) происхождения электроэнергии, которые бы доказывали, что поступающая в прибалтийские страны электроэнергия произведена в России.

Он также отмечает, что если Литва прекратит торговлю электроэнергией через перемычку ЛЭП с Беларусью мощностью 1,3 ГВт, то поставки российской электроэнергии через латвийско-российскую перемычку сократятся до 900 МВт, а если будет применен дополнительный коэффициент в 0,62, то приблизительно до 600 МВт.

В свою очередь, литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отмечает, что в соответствии с методикой с континентальной России в страны Балтии в 2021 году максимально можно было бы импортировать 4,2 млрд кВт·ч электроэнергии, а если не применять коэффициент 0,62, то – 6,6 млрд кВт·ч.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в интервью радиостанции Ziniu radijas уже заявил, что страны Балтии не планируют изменений в методике торговли электроэнергией с РФ. «Эта нота (министра энергетики РФ Александра Новака, направленная Вайчюнасу – ред.) означает, что наши действия в регионе по поиску балтийскими странами общих решений для блокады Белорусской АЭС действительно правильные», – сказал министр.

Он назвал естественным тот факт, что Россию не удовлетворяет консенсус стран Балтии по отказу от закупки электроэнергии БелАЭС, поскольку это сократит возможности импорта российской электроэнергии в страны Балтии. «Торговля с Россией сокращается на треть, и естественно, что для России этот вопрос сокращения объемов является достаточно болезненным, и по этой причине получена такая нота», – отметил Вайчюнас.

По его словам, страны Балтии не планируют вносить изменений в методику. «Это совместное решение стран понимает и Еврокомиссия», – добавил министр.

Татьяна Маненок, «Белрынок»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».