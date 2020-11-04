Трамп заявил о своей победе на выборах 7 4.11.2020, 10:46

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Дональд Трамп

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Действующий президент США заявил, что Байдену уже не догнать его в колеблющихся штатах.

Президент США Дональд Трамп выступил после завершения голосования и заявил, что выиграл выборы. Трансляция его выступления велась в Twitter предвыборного штаба, сообщает РБК.

«Феноменальные результаты. Это победа. Мы выиграли те штаты, в которых и не ожидали победы», — заявил Трамп.

По словам действующего президента, его основному сопернику, кандидату от демократов Джо Байдену уже не догнать его в колеблющихся штатах.

Отметим, что на данный момент Джо Байден опережает Дональда Трампа, однако его преимущество сокращается, а Трамп лидирует в так называемых колеблющихся штатах, что может серьезно повлиять на ситуацию.

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