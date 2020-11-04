закрыть
4 ноября 2020, среда, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский суд отправил свое решение по делу журналистки в Чехословакию

9
  • 4.11.2020, 10:49
  • 3,559
Белорусский суд отправил свое решение по делу журналистки в Чехословакию
Фото: tut.by

Эта страна не существует уже 27 лет. 

Суд Московского района Минска отправил решение о высылке из Беларуси журналистки телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской в Чехословакию, которой не существует с 1993 года, пишет «Медиазона».

В частности, Ромалийской по почте отправили мотивировочную часть постановления суда от 10 сентября о нарушении законодательства о СМИ (часть 2 статьи 22.9 КоАП). В документесказано, что Ромалийская «незаконно изготовила продукцию СМИ», не имея при этом аккредитации. Сама журналистка подтвердила, что приехала в Минск в служебную командировку, но аккредитации у нее не было. По решению суда журналистка оштрафована на 50 базовых величин. Также указано, что еще 7 августа замначальника отдела по гражданству и миграции Московского РУВД Минска принял решение о высылке Ромалийской из Беларуси с запретом на въезд в страну в течение 10 лет.

Ромалийская отметила, что в постановлении местом задержания указана Каховская улица, 31, где находится кинотеатр «Киев», но в действительности ее с коллегами задержали в гостинице. Журналистка предполагает, что изначально силовики планировали задержать их на день раньше, когда съемочная группа снимала сюжет именно у кинотеатра «Киев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!