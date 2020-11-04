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Президент Азербайджана назвал условие остановки боевых действий в Карабахе

  • 4.11.2020, 10:52
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Президент Азербайджана назвал условие остановки боевых действий в Карабахе
Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении должен взять на себя одно обязательство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, текст опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — отметил Алиев.

Он добавил, что «чем скорее закончится война, тем будет лучше».

Бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских лиц. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.

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