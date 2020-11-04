Пробуждение диаспор 1 4.11.2020, 11:00

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Как белорусы по всему миру объединились против диктатуры.

Белорусские диаспоры во всем мире стали пробуждаться от затяжной спячки. Несколько месяцев назад мы ничего не знали о белорусах зарубежья, да и они сами жили разрозненно и аполитично. Теперь каждый день в той или иной стране проходят акции солидарности в поддержку белорусов, протестующих на родине, пишет издание «Белорусы и рынок».

Диаспоры регистрируют свои организации, общаются с журналистами, пишут письма политикам всех уровней, призывая международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Беларуси. Также белорусы в зарубежье собирают средства по всему миру на помощь репрессированным и пострадавшим во время протестов. Конечно, некоторые белорусские политики могут объяснить этот феномен проделками «кукловодов». Поэтому газета «Белорусы и рынок» нашла нескольких организаторов акций солидарности и попросила их рассказать свою историю.

Екатерина КЭЛИН родилась в Витебске. Семь лет назад вышла замуж за швейцарца и переехала в кантон Швиц. Екатерина — соорганизатор и участник акций солидарности в Цюрихе.

— Когда я приехала в Швейцарию, то задалась вопросом: чем буду заниматься здесь? Муж поддержал мою идею открыть магазин славянских продуктов питания. Я стала собирать статистику по выходцам из стран СНГ. Оказалось, что в разных кантонах Швейцарии живут около двух тысяч белорусов и ничего их не объединяет. Тогда я создала группу в Facebook «Белорусы в Швейцарии», и в ней сейчас 1400 человек. Через группу люди решают практические вопросы, например, если кто-то едет в Беларусь, то через этого человека передают посылки близким. Изредка мы собираемся на концерты гастролирующих белорусских музыкантов, небольшая группа каждый год встречается на праздновании Купальской ночи. Но трагические события на родине объединили нас больше, чем спокойная жизнь до этого.

И вообще, многие познакомились друг с другом в день выборов, когда пять часов стояли в очереди в посольство Беларуси, чтобы проголосовать. Тогда пришло около тысячи человек. Когда в понедельник не вывесили результаты голосования и посольство не отвечало на звонки, стало ясно, что нужно действовать.

Я взяла на себя работу онлайн, а моя коллега согласовывала акции с городскими органами в Цюрихе. В этом городе акциями можно привлечь международное внимание, а в Женеве они проходят на площадке перед штаб-квартирой ООН. Митинги стали регулярными, подключились другие города.

Мы не только выходим на демонстрации. Муж одной из наших участниц написал обращение в парламент Швейцарии с призывом к властям отказаться от нейтральной позиции по белорусскому вопросу. Местные журналисты интересуются тем, что происходит в Беларуси,и мы охотно рассказываем им об этом. С августа этого года у нас официальная организация — «Беларуска-швейцарская асацыяцыя Razam». Члены объединения готовили письма в ООН и планируют на официальном уровне продвигать интересы белорусов.

Думаю, даже если политическая ситуация в Беларуси улучшится, то белорусы Швейцарии останутся сплоченными. Появилось понимание, что каждый из нас здесь занимается своим делом, но у всех есть общая цель, и если что-то случится, то мы будем действовать. Со стороны кажется, что нам здесь нечего бояться, мы живем в стране, где за выражение мнения не наказывают. Но мы же ездим на родину и опасаемся, что можем подвергнуться преследованиям за то, что делаем здесь.

Настя МАЙСЕНЯ полтора года живет в Бельгии. Недавно окончила магистратуру по специальности «право интеллектуальной собственности», стажировалась в Еврокомиссии. Активно участвовала в акциях солидарности в Брюсселе.

— Из наблюдений и после общения с другими белорусами, проживающими за рубежом, скажу, что раньше белорусы не стремились выделиться из общей массы. На вопрос, откуда ты, многие, отвечая, что из Беларуси, не утруждали себя объяснять иностранцам разницу между Беларусью и Россией, фактически соглашаясь с тем, что это одно и то же. К тому же в некоторых европейских языках Беларусь звучит как «Белая Россия» (WeiЯrussland; Wit-Rusland), и некоторые европейцы автоматически воспринимают нашу страну как часть России. Но после выборов ситуация изменилась. Для белорусов стало принципиальным называть себя белорусами и каждый раз объяснять иностранцам, почему наша страна — это не часть России.

Первое собрание диаспоры, в котором я участвовала, состоялось у белорусского посольства еще до выборов. Мы агитировали сотрудников дипмиссии честно подсчитать голоса избирателей. Тогда на акцию пришли двадцать человек. Во время выборов наблюдателя от диаспоры в посольство не пустили, она сидела на улице. Понятно, что голосование не было прозрачным. Но мы провели экзитпол, и результаты, полученные нами, радикально не совпали с результатами, которые объявило посольство. В экзитполе приняли участие 339 человек. За Тихановскую проголосовал 331 человек, за Лукашенко — один. Остальные голосовали за других кандидатов либо отказались ответить на вопрос.

Первая крупная акция белорусов Бельгии была реакцией на насилие в Беларуси и фальсификацию выборов. Последующие, как правило, были приурочены к событиям — тайная инаугурация, приезд Светланы Тихановской и др. В Брюсселе мы собираемся на Шуман Плац, где сосредоточены главные институты ЕС, а также в других местах в центре города. На каждое мероприятие приходит 50—100 человек. Стоит сказать, что люди живут в разных городах Бельгии, и в будние дни не у каждого есть возможность приехать в столицу. Но к нам «на огонек» часто заезжают белорусы из соседних стран — Люксембурга и Нидерландов.

В ближайшее время мы хотим зарегистрировать организацию белорусов Бельгии, чтобы официально выступать от лица диаспоры в Бельгии. Сегодня наша диаспора находится в тесном контакте с европейскими парламентариями и журналистами. Мы очень хотим, чтобы голос белорусского народа был услышан в Брюсселе. Когда арестовали адвокатов Илью Салея и Максима Знака, я лично написала многим европарламентариям и чиновникам с просьбой выступить в защиту их прав, и от некоторых получила ответы. Это говорит о том, что в европейских институтах наши письма читают и относятся к ним серьезно.

Белорусское посольство ни до, ни после выборов не принимало участия в объединении белорусов в сплоченную диаспору или в укреплении связей диаспоры с Беларусью. Более того, до выборов мы написали обращение на имя посла Беларуси с призывом принять меры, чтобы процедура выборов осуществлялась открыто, честно и демократично. В ответ получили письмо, в котором, кроме всего прочего, посол заявил, что белорусская диаспора в Бельгии сделала очень мало для укрепления сотрудничества между Бельгией и Беларусью и в целом в прошлом была неактивной. Соответственно, давать посольству рекомендации или предъявлять претензии она просто не имеет морального права.

Екатерина МОТОВИЛОВА переехала с семьей в Сидней три года назад. Работает старшим бизнес-аналитиком в IT-сфере. Соорганизатор и участник акций диаспоры белорусов в Австралии.

— До недавних событий белорусская диаспора в Австралии была вялой. В группе в Facebook обсуждали бытовые вопросы, а в целом каждый жил сам по себе. Даже белорусы Сиднея мало общались, поскольку город гигантский и дорога от окраины к центру занимает два часа.

На первую акцию мы собрались вместе еще до выборов — в поддержку кандидата в президенты от объединенных штабов. Перезнакомились, сфотографировались и решили встретиться еще раз через месяц, чтобы «помянуть» прошедшие выборы: потому что всем было понятно, как их проведут.

События августа стали для нас большой неожиданностью и шоком. Каждый переживал за родных и друзей. Мою сестру арестовали в Минске в первую протестную неделю. Появилось желание чем-то помочь протестующим, и белорусы Австралии стали объединяться в городских телеграм-каналах и решать, что делать дальше.

В Сиднее выстроилась женская цепь солидарности из сорока человек. За это нам грозил большой штраф: как в Беларуси, но только по закону. Дело в том, что из-за коронавируса в Австралии нельзя собираться группой более двадцати человек. Мы и не думали, что нас соберется так много! К счастью, обошлось без штрафа.

Еще одна девушка из нашей диаспоры, Кася, протянула канат между скалами над морем и прошла по нему с БЧБ-флагом в руках. Так она выразила восхищение белорусами, которые продолжают мирные акции, несмотря на жестокость и безумство со стороны властей. Как человек на канате над пропастью, так и белорусы продолжают балансировать и идти к своей цели.

В Перте, Канберре, Аделаиде, Бризбане и других городах тоже вышли на улицу. Появился флаг белорусов Австралии, а я сшила самый большой БЧБ-флаг в Южном полушарии (10 метров). Шился он долго!..

Сначала австралийские мероприятия проводились спонтанно и в изоляции от других стран. Но потом появился мировой совет белорусских диаспор, в который вошли по одному-два представителя из разных стран. Этот совет координирует международные акции, и первой такой акцией стал протест у российских посольств и консульств накануне приезда Лукашенко за кредитом в Москву. В Сиднее на нее собрались не только белорусы, но и россияне. Вместе мы призывали политиков не ссорить наши народы, ведь люди на улицах Беларуси не против россиян, а за честные выборы.

Сейчас мы собираемся на акции потому, что в Беларуси происходят знаковые события, и на них нужно реагировать, либо по призыву международного совета диаспор, либо по принципу «что-то давно ничего не делали — нужен движ». У нас была идея подсветить Сиднейскую оперу в бело-красно-белые цвета, но администрация оперы выставила ценник в 10 тысяч долларов, и мы решили, что эти деньги принесут больше пользы в фондах поддержки белорусов.

Диаспора также написала в австралийское министерство иностранных дел и парламентариям с призывом высказаться по ситуации в Беларуси. Там отреагировали, правда, чересчур дипломатично: мол, мы за все хорошее и против всего плохого. Написали письмо и белорусскому послу в Японии (в Австралии нет посольства РБ) с просьбой встать на сторону народа, как это сделали посол Беларуси в Словакии и консулы в ОАЭ, но получили ответ: «…будущее Беларуси определяется... не в Австралии, Новой Зеландии или Японии». Это нас возмутило: ведь мы тоже белорусы и хотим, чтобы наш голос учитывали, а также чтобы его доносили правительству через представителей дипмиссий.

Диаспора белорусов в Австралии еще в процессе консолидации. Каждый раз, когда я прихожу на акции, то вижу новые лица. К слову о пробуждении национальной идентичности у белорусов: мои дети и дети друзей внезапно стали называть себя не австралийцами, а белорусами.

Алексей ПАРОХОД и Максим ВОЛАТ двадцать лет живут в США. В Беларуси Алексей работал в сфере продаж вин. Получив грин-карту, переехал в США и там продолжил свое дело. Максим приехал по программе Workand Travel, окончил университет Миннесоты и занимается автобизнесом. В Миннеаполисе они собирают местных белорусов на акции в знак солидарности с земляками. Видео их автопробега собрало более миллиона просмотров. Между собой и с журналистами они разговаривают на белорусском языке.

— До этого мы пытались объединить белорусскую диаспору в Миннесоте. Белорусы собирались здесь, чтобы отметить Купалье, годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, организовывали перформансы. Но на эти мероприятия приходило от силы человек двадцать.

Автопробег — это первое, где нам удалось собрать более ста белорусов с семьями. Идеей автопробега было поддержать БЧБ-флаг. Кроме того, нас возмутило, что в Беларуси арестовывают людей лишь за то, что они выходят с БЧБ-флагами. Но ведь это один из исторических национальных символов белорусов, официальный флаг Белорусской Народной Республики, а в 1991—1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь.

Мы позвонили друзьям, написали в социальных сетях, что ищем белые и красные машины. Очень скоро нашлось 33 штуки. На белые машины наклеили красные полосы. Сшили БЧБ-флаги для каждой машины. Автопробег был невероятным! В этот же день после автопробега спонтанно провели аукцион, на котором продавали бутылки вина с наклейками герба «Погоня». Собранных денег хватит, чтобы прокормить десять белорусских семей в течение двух недель. Всех участников автопробега белорусы Миннесоты накормили колдунами и драниками.

Кроме этой акции, мы каждую неделю собираемся на мосту в Миннеаполисе, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с теми, кто выходит на митинги в белорусских городах. Сейчас начинаем новый проект «Разам». Хотим собрать креативных белорусов мира, чтобы творчеством бороться против произвола в Беларуси. Есть еще много идей, о которых услышат наши земляки.

У нас нет вертикальной структуры, никто не спускает нам сверху планы, что делать и как. После выборов в Минске и в других городах Беларуси по районам формируются гражданские сообщества, и у нас в США происходит то же самое, только по городам и штатам. Укрепляются горизонтальные связи с белорусами других штатов. Например, белорусы Нью-Йорка советовали нам, как правильно проводить подобные мероприятия. Ведь это у вас «нет» коронавируса, а в США сейчас много ограничений на проведение массовых мероприятий. После автопробега нам звонили белорусы из Сакраменто, Лос-Анджелеса, Портланда и Сиэтла — и уже мы советовали им, как провести такой же автопробег.

В США есть сильная украинская диаспора со своими организациями, культурными центрами, банками, ансамблями и компаниями. Но украинцы начали приезжать в США раньше белорусов и уже аккумулировали капитал, часть которого отдают на поддержку диаспоры. После одной из массовых волн эмиграции из Беларуси, в начале 2000-х годов, в США собралась наиболее активная белорусская суполка. В целом она еще не накопила средств, которые можно было бы систематически вкладывать в укрепление диаспоры, но мы делаем все возможное, и диаспора белорусов в США только начинает себя проявлять.

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