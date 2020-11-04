Максим Кац: История падающего белорусского диктатора и печальна, и банальна 4.11.2020, 11:19

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Максим Кац

Популярный блогер записал видео о «поехавшем» головой Лукашенко.

Известный российский блогер Максим Кац записал новое видео о ситуации в Беларуси

«История про падающего белорусского диктатора и печальна, и банальна. Каждый диктатор верит в свою уникальность и мнит себя официальным дилером Господа Бога в отдельно взятой стране. Сегодня поговорим о поехавшем Лукашенко», - говорит Максим Кац в предисловии к ролику.

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