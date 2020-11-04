«Поникшие плечи, растерянность, бегающие глаза» 2 4.11.2020, 11:55

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Ему страшно. Это видно.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя, проработавшего много лет на ОНТ.

«Я бывший телевизионщик, — пишет читатель канала. — Организовав забастовку на ОНТ, я ушел из этого засилья лжи.

Первый месяц не мог включать телевизор. Даже не подходил к нему, вся информация была из смартфона. Потом смотрел только фильмовые каналы, судорожно проматывая геббельс-тв. А позавчера, собравшись с силами (чтобы не стошнило), посмотрел по «чудо-каналу» аудиенцию этого с кабинетом министров. Я, проработавший столько лет на государственном ТВ, не узнал его! Где осанка, где приспущенные брови, где царское снисхождение к «обожающим»?

Пффф..

Поникшие плечи, растерянность, бегающие глаза, запинки в речи. И, как достойное обрамление картине, министры, уткнувшиеся в бумагу. Ноль эмоций.

Ему страшно.

Это видно.

Ему всё. Скоро. Очень скоро».

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