Выборы в США: Байден выиграл в Миннесоте и лидирует еще в нескольких штатах 2 4.11.2020, 12:07

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Джо Байден

Также он лидирует в двух колеблющихся штатах.

Кандидат от Демократической партии на выборах президента Джо Байден выиграл в штате Миннесота и лидирует еще в двух колеблющихся штатах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По результатам подсчетов 90% бюллетеней, Байден набрал 52,6% голосов, тогда как Дональд Трамп получил 45,4%.

Победа Байдена в Миннесоте, которая дает 10 голосов выборщиков, ожидалась, поскольку республиканцы не побеждали здесь со времен Ричарда Никсона в 1972 году.

Байден также лидирует в Аризоне (11 голосов выборщиков) с преимуществом в 5%, там подсчитано 80% бюллетеней. Такое же преимущество у него и в Неваде (6 голосов выборщиков), однако там подсчитано только 74% голосов. Все эти штаты считаются колеблющимися, поскольку не имеют четкой привязки к демократам или республиканцам.

Байден также выигрывает в нескольких штатах на востоке, в частности, в Иллинойсе, Вермонте, Делавэре, Массачусетсе, Мэриленде. У него также есть определенный запас голосов на западе, где участки закрылись позже и, соответственно, результаты станут известны ближе к концу дня.

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