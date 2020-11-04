Майор МВД: У командиров иссякает желание делать грязную работу 3 4.11.2020, 12:21

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иллюстрационное фото tut.by

Носить погоны при этой власти становится непопулярно.

Юрий – житель небольшого городка на Брестчине, более 18 лет прослужил во внутренних войсках. Недавно уволился из органов.

– Носить погоны становится теперь непопулярно, – рассказывает собеседник «Салiдарнасцi».

– Юрий, а вы можете перечислить те подразделения, которые непосредственно участвуют в разгоне акций протеста?

– Да, в основном, это ОМОН, внутренние войска МВД. На помощь им периодически, как правило, в Минске, приходят сотрудники спецподразделения КГБ «Альфа», антитеррористического подразделения «Алмаз». Хотя иногда к разгону демонстраций привлекают сотрудников департамента исполнения наказаний МВД, следователей, дознавателей и участковых.

– Все они, действительно думают, что участники митингов — это «проплаченные наемники, бандиты, наркоманы»?

– Нет, скорее, уже не все так думают. Многие вообще не задумываются. Но здесь надо понимать одну вещь: над мировоззрением военнослужащих работает отдел идеологии, который есть в каждом подразделении каждого ведомства.

Плюс государственная пропаганда. Плюс — закрытость сообщества: бойцы в основном общаются между собой. Но главное — даже не это. Главное материальный бонус. Ребята очень боятся быть уволенными. Потому что ничего, кроме как махать палкой, многие из них не умеют.

Понимаете, 80, даже 90 процентов этих людей так устроены. И система это знает. Огромный страх оказаться вне системы толкает их на то, чтобы выполнить абсолютно любое распоряжение.

– А что такого дает система сотруднику любого из силовых ведомств, что так велик страх это все потерять? Огромные зарплаты? Какие-то блага?

– Ну, судите сами. Средняя зарплата рядового бойца ОМОН и прочих подразделений МВД – 600-700 долларов. У среднего офицерского состава – порядка 1000 долларов. Для сравнения: средняя зарплата «на гражданке» – около 350 долларов. Кроме того, силовикам фактически гарантируется решение жилищного вопроса. Причем, там, где они служат.

Любой молодой сотрудник, приходящий даже на рядовую должность, сразу же обеспечивается служебным жильем. Пусть оно в собственности государства, но у человека уже голова не болит, где ему жить.

Кроме того, силовикам предоставляется льготный кредит на строительство жилья – под 5% годовых на 20 лет. Если жилье приобретается в сельской местности (которая начинается уже в 5 километрах от Минска) – кредит выдается под 3% годовых на 40 лет.

– Но вы, тем не менее, решили уйти.

– Да, я снял с себя погоны майора милиции, которые носил последние годы. И я об этом не жалею. В 2002-м 18-летним пацаном пришел в академию МВД с четкой мыслью, что выбрал профессию, которая будет приносить пользу людям. Но в нынешнее непростое время я чувствую, что это, увы, не так.

– Вы верите, что власть в скором времени сменится?

– Да, мне кажется, это произойдет по одной простой причине: у власти закончатся бонусы, а у наших командиров иссякнет желание делать грязную работу.

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