Главный миссионер БПЦ: Мы с митрополитом оказались в разных реальностях 4.11.2020, 12:30

Сергей Тимошенков

Православная церковь должна признать факт массовых протестов.

Главный миссионер БПЦ, священник Сергей Тимошенков в «Фейсбуке» прокомментировал встречу митрополита Вениамина с Александром Лукашенко.

«Мы с митрополитом Вениамином оказались в разных реальностях

Взять хотя бы тот же принцип «Церковь вне политики». С ним явно что-то не так. У нас получается игра в одни ворота: высказываться духовенству критически о действующей власти нельзя, но можно в ее поддержку. Это как минимум нечестно. Особенно когда говорят или действуют иерархи – потому что перед людьми потом оправдываться и краснеть приходится простым священникам.

«Магутны Божа» если и вносит разделение в общество, то неизмеримо меньшее, чем радостная лояльность и теплая расположенность главы Белорусской Православной Церкви по отношению к А.Г. Лукашенко (по крайней мере, так видится через объективы официальных камер).

Я общаюсь со многими людьми: преподавателями вузов и рабочими, инженерами и студентами, врачами и пенсионерами. Подавляющее большинство из них до крайности не приемлют насильственные действия власти и просто поражающий абсурд государственной пропаганды. Именно эти люди, а не «наркоманы и проститутки» участвуют в акциях протеста и видят своими глазами то, что творят персонажи в балаклавах.

Не буду говорить, как в других городах, но в Минске протестующих десятки (а, скорее всего, и сотни) тысяч. Среди них много православных верующих. И вот в их сердцах точно происходит раскол: далеко не каждый из них знает, как совместить свою принадлежность к Православной Церкви и недоумение по поводу самого факта и стиля встреч митрополита с Лукашенко, как горохом сыплющего словами о настоящей войне с несогласным народом («пленных не берем», «должен уйти как минимум без рук» и т.п.).

А ведь есть еще люди, только ищущие свою веру, невоцерковленные или просто хорошо (по крайней мере, до 2020 г.) относящиеся к Православной Церкви. Как им объяснить противоречие между декларируемым политическим нейтралитетом Церкви, санкционированным властью насилием и доброй улыбкой на лице ключевого православного иерарха в разговоре с действующим Лукашенко? Предложить «перевернуть страницу» с избитыми людьми, пытками и издевательствами?..

Мне очень не нравится писать подобные тексты. Я бы с радостью говорил только о Христе, о том, как следовать за Ним в наше непростое время. Но чтобы люди слушали, надо ведь сначала облегчить испытываемую ими боль. И вернуть в их глазах Православной Церкви право говорить о добре и нравственности. А делать это с каждым днем все труднее и труднее, особенно если беседа происходит в «полевых» условиях с обычными людьми, думающими и задающими вопросы», - считает священник.

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