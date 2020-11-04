Популярное лекарство оказалось эффективным против коронавируса 4 4.11.2020, 12:42

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Оно есть в каждой домашней аптечке.

В борьбе против коронавируса оказался эффективен аспирин. К такому выводу пришли американские ученые. Ученые Мэрилендского университета из США выяснили, что регулярный прием аспирина способствует снижению уровня смертности от коронавируса, пишет lenta.ua.

В ходе исследования специалисты изучили истории болезни 412 пациентов, переболевших коронавирусом. В ходе лечения 314 человек не получали аспирин. Остальные же 98 принимали этот препарат за неделю до госпитализации и в первые сутки после.

После этого специалисты проанализировали влияние аспирина на потребность в искусственной вентиляции легких и тяжесть течения заболевания. Оказалось, что среди пациентов, которые принимали аспирин, лишь 35,7 % нуждались в ИВЛ. Пациенты, которые не принимали аспирин, в 48,4 % случаев оказывалась на ИВЛ. Риск необходимости интенсивной терапии при приеме аспирина снижался на 12,2 %.

Между тем медики считают, что между применением аспирина и тяжестью течения пневмонии связь не доказана. Потребуются дополнительные исследования. Медики не рекомендуют бездумно принимать препараты. При заражении коронавирусом нужно консультироваться с врачом.

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