Коронавирус в Витебске: очереди в поликлинику, пневмонии и антибиотики «на всякий случай» 12 4.11.2020, 12:54

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Ситуация в городе очень тяжелая.

Если весной в Витебске даже по количеству масок на лицах местных жителей было заметно, что люди реально боятся заболеть коронавирусом, то летом все основательно расслабились и теперь никак не могут собраться.

Заходишь утром в маршрутку – в маске ты и еще пару человек, а чихающий водитель вытирает нос и этой же рукой дает сдачу; садишься в автобус – у кондуктора маска на подбородке, а про пассажиров и вовсе молчу. А ведь в городе люди вновь активно стали болеть. Под коронавирусных пациентов вновь перепрофилируют больницы, а в поликлиниках, особенно перед инфекционным кабинетом и флюорографией, выстраиваются очереди.

Легко ли в ситуации коронавируса попасть к врачу и открыть больничный, корреспондент «Витебского курьера news» узнал у жителей Витебска.

Елена почувствовала себя плохо в прошлую среду. У женщины поднялась температура, она начала закашливаться, появился озноб и очень сильная слабость. Жительница Витебска вызвала врача на дом. Терапевт пришла к ней лишь после 19.00, объяснила, что очень много вызовов, что сами участковые врачи болеют, потому заменяют друг друга. К слову, по словам Елены, на медицинском работнике из средств защиты была лишь маска.

В итоге Елене назначили обильное питье и жаропонижающее по необходимости. Направления на флюорографию и на анализ на коронавирус врач выдать не смогла, предложила решать этот вопрос во время приема у врача. Назначила прийти в поликлинику во вторник, а если состояние ухудшится, то вызвать скорую. При этом Елена поясняла, что у нее на работе у нескольких человек подтвержденный коронавирус. На это терапевт ответила, что если бы имя пациентки значилось среди контактов первого уровня, то ей бы позвонили.

Во вторник Елена пошла в поликлинику. Ее врач оказалась на больничном, женщину перенаправили в другой кабинет. Она отсидела в очереди порядка двух часов. Терапевт дала направление на флюорографию на следующий день, так как ей не понравилось дыхание пациентки. А направление на анализ на коронавирус, как оказалось, нужно брать у лора, очередь в кабинет которого не меньше.

Я решила сначала сделать флюорографию, результат которой будет готов в тот же день, а потом смотреть, как поступать дальше. Пока больничный лист мне продлили до пятницы и на всякий случай назначили антибиотик.

Еще одна жительница Витебска Светлана в понедельник решила не вызывать врача, а сразу отправиться в поликлинику. Там для больных с температурой предусмотрен отдельный вход. Прием вела один врач, а очередь находилась на улице. Большинство людей стояли в масках, но многие кашляли, чихали, выглядели совсем больными. Впрочем, наверное, даже если прийти туда здоровым, то, проведя 4 часа на ноябрьском ветру, точно заболеешь.

Вот и Светлана, приехав к поликлинике к часу дня, на осмотр к врачу попала лишь после пяти вечера. Та сразу открыла больничный, дала направления на флюорографию и на анализ на коронавирус.

Флюорографию Светлана сдавала во вторник. В очереди провела около часа, потом еще минут 15 ждала результата.

Людей возле кабинета было много. И каждый второй выходил не с маленькой бумажкой, что здоров, а с заключением, которое нужно было показать рентгенологу. Вот и мне врач пояснил, что у меня односторонняя пневмония.

Женщину спросили, хочет она в больницу или готова написать отказ от госпитализации. Светлана подписала предложенные бумаги, ее отправили к терапевту, которая в тот момент вела прием. Медицинский работник назначила женщине два вида антибиотиков и сказала, что брать мазок на коронавирус к ней приедут домой.

В ближайшей аптеке назначенного мне «азитромицина» не оказалось. Предложили зарубежный аналог – «суммамед». За необходимый курс нужно было заплатить 60 рублей. Спрашивается: все ли могут позволить себе такое лечение?

В семье еще одной жительницы города Ирины болеют все: она сама, муж и мама-пенсионер. Анализы на коронавирус у всех положительные. Флюорография у мужа женщины в норме, у самой Ирины – односторонняя пневмония, которую она лечит дома. А вот по поводу снимка ее матери в прошлый четверг им позвонили из больницы и сказали, что у пенсионерки двухсторонняя пневмония, требуется госпитализация и следует вызвать скорую.

В скорую Ирина позвонила в районе 16.00, объяснила ситуацию. Бригада приехала уже после 22.00. Пенсионерку отвезли в БСМП, но вскоре отпустили. Врачи посетовали, что мест мало, что женщина чувствует себя сравнительно неплохо, а, полежав здесь, только больше инфекций нацепляет. Жительница Витебска согласилась с их доводами и отправилась домой. К счастью, прошло уже несколько дней, а ее самочувствие не ухудшилось.

Интересно, еще есть те, кто думает, что коронавируса у нас нет?

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