Окно возможностей 4 4.11.2020, 13:11

5,374

Отстранение Лукашенко от власти устраивает абсолютно всех.

Лукашенко сегодня «способствует» только разрушению и деградации страны. Прекращает работать практически все – и экономика, и законы, замирает внешнеполитическая активность. Внутренней политики фактически тоже уже нет, поскольку стремление сохранить кресло – даже не реальную власть – любой ценой политикой не назовешь, пишет Юрий Пшенник в статье на сайте «Наше мнение».

В связи с этим возникает окно возможностей, которое могли бы открыть политические изменения в нашей стране.

Начнем с констатации исходной позиции, с того, что мы имеем на данный момент:

-правовой коллапс (иногда не до законов, как выразился Лукашенко),

-прогрессирующую деградацию экономики,

-полный разрыв «социального контракта» с народом и развертывание массовых репрессий против него,

крах дипломатии,

-полную потерю репутации властью и утрату доверия к ней,

невыполнение властью практически всех ее базовых функций. Сейчас уже даже и силовых, поскольку теперь силовые действия уже работают на разрушение государства.

Весь этот обвал произошел буквально за несколько месяцев, хотя предпосылки к этому, естественно, накапливались уже давно. Персонально эта власть ни к каким переменам уже не способна, так что речь может идти только о ее смене. Иными словами, только уход Лукашенко открывает возможность что-то реально менять, проводить реформы, привлекать инвестиции и т.д. В общем, развивать страну.

И в отношениях с внешним миром только уход Лукашенко позволит реально договариваться и строить взаимовыгодные, добрососедские отношения. Взять те же отношения с Россией, весьма непростые в настоящий момент. Да, Путин, судя по его действиям, видимо, все еще верит, что сохранение Лукашенко у власти позволит реализовать определенные планы в отношении Беларуси. Но это самообман. За 20 лет не удалось, и сейчас не получится, если Лукашенко останется. Ну, обманет Путина очередной раз. Позавлекает «братством», пошантажирует «многовекторнстью» – сколько раз это происходило? В действительности России выгодно иметь в Беларуси адекватную и договороспособную власть, которая не «кидает», а конструктивно сотрудничает. Окно возможностей для развития взаимовыгодного, добрососедского сотрудничества Беларуси и России без Лукашенко откроется гораздо шире.

В отношениях с Западом тоже никаких перспектив при нынешней власти не просматривается. По заявлениям верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Европа попытается «изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в карман правительству». Ему вторит глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренс Мередит, замечая, что введение санкций стало одной из реакций на происходящие в Беларуси события. «Но важно также показать народу Беларуси, какие возможности существуют в том, что касается сотрудничества с ЕС при переходе к демократической Беларуси», – отметил он. Таким образом, опять же: при Лукашенко перспектив нет, только ухудшение ситуации. После его ухода окно возможностей открывается.

Наконец, наши «элиты», на которых сегодня делает ставку Лукашенко, игнорируя интересы всего остального народа. Для них в случае ухода вождя тоже открывается окно новых возможностей. Причем, ускорение транзита власти даже более выгодно для элит, чем для остальных категорий граждан. Тем же IT-специалистам, к примеру, это нужно как раз в меньшей степени – они могут найти работу за рубежом. А вот работники вертикали на сравнимые места пристроиться в большинстве своем не смогут. А если агония затянется, то даже самые адекватные из них, винтики «системы», успеют себя окончательно дискредитировать. А Лукашенко будет очень стараться этому поспособствовать. Пока еще шансы у вертикали остаются. Умных и квалифицированных людей там довольно много, и никто их «рвать на куски» не будет – большинство из них свои позиции сохранят.

К тому же и о детях всем стоит подумать. Имеется масса свидетельств, что дети элиты не хотят жить в феодально-колхозной Беларуси, их больше привлекает жизнь и карьера в Беларуси цивилизованной и европейской. И в целом не хотелось бы, чтобы для всех белорусских детей наступил полный беспросвет – ну, кроме «самореализации» в рядах ОМОНа, условно. ИТ-страны ведь при Лукашенко не будет. Лишать их перспектив ради сохранения власти одного человека было бы не по-родительски.

Иными словами выход, из тупика только один. При этом следует понимать, что перемены уже абсолютно неизбежны, и речь идет не о таком уж отдаленном будущем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».